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¡Crucial precio del dólar en Colombia en el cierre de hoy 17 de abril de 2026!

Descubra el precio exacto con el que cerró el dólar en Colombia hoy 17 de abril de 2026.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

abril 17 de 2026
02:33 p. m.
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El precio del dólar, de acuerdo con la página web del Banco de la República, abrió este 17 de abril de 2026 en 3.585,000 pesos.

Además, la Tasa Representativa del Mercado llegó a los 3.615,10 pesos, subiendo 11,91 pesos en comparación con la anterior.

Precio del dólar en Colombia hoy viernes 17 de abril: sigue en niveles más bajos del 2026
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En medio de ese panorama, la divisa tuvo varios cambios hasta la 1:00 de la tarde y, finalmente, bajó levemente respecto al precio de apertura.

¿En cuánto quedó exactamente tras el cierre de la tarde? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 17 de abril de 2026

El Banco de la República informó que, en la tarde de este 17 de abril de 2026, el dólar en Colombia cerró en 3.584,000 pesos.

Eso quiere decir que, haciendo el balance con la tasa de apertura, disminuyó un peso.

Sin embargo, lo más crucial es que la divisa estadounidense volvió a ubicarse por debajo de los 3.600 pesos.

Asimismo, según el Banco de la República, la Tasa Promedio del Mercado está en 3.593,154 pesos.

Precio del dólar en Colombia: así se ha movido la Tasa Representativa del Mercado durante esta semana

Durante toda la semana, la Tasa Representativa del Mercado permaneció por debajo de la barrera de los 3.700 pesos.

Las variaciones fueron las siguientes:

  • Lunes 13 de abril de 2026: 3.631,49 pesos.
  • Martes 14 de abril de 2026: 3.608,10 pesos.
  • Miércoles 15 de abril de 2026: 3.578,82 pesos.
  • Jueves 16 de abril de 2026: 3.603,19 pesos.
  • Viernes 17 de abril de 2026: 3.615.10 pesos.

Además, las tasas de compra y venta que se están manejando en las casas de cambio son las siguientes:

Cambio importante en el precio del dólar en el cierre de hoy 16 de abril de 2026: este fue
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  • Bogotá: 3.620 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.660 pesos para que los vendan.
  • Cali: 3.520 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.660 pesos para que los vendan.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.
  • Medellín: 3.600 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.750 pesos para que los vendan.

 

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