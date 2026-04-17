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Necesita acción: ¿cuántos partidos le quedan a James antes del Mundial?

James Rodríguez necesita seguir sumando minutos con Minnesota para tener buen rendimiento con Colombia. Estos partidos son los que vienen.

James Rodríguez
Foto: AFP

Noticias RCN

abril 17 de 2026
04:04 p. m.
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La cuenta regresiva hacia el Mundial ya comenzó para la selección Colombia, y uno de los focos principales está puesto en su capitán, James Rodríguez, quien atraviesa un momento complejo en cuanto a continuidad. A menos de dos meses del debut, previsto para el 17 de junio, el mediocampista necesita sumar minutos de competencia con Minnesota United FC para llegar en condiciones óptimas a la cita más importante del fútbol mundial.

El presente del ‘10’ no es el ideal. Su falta de regularidad en el club ha generado preocupación, especialmente tras los últimos amistosos con la Tricolor, donde su rendimiento estuvo lejos de lo esperado y despertó críticas por su bajo nivel. En ese contexto, cada partido previo al Mundial se convierte en una oportunidad clave para recuperar ritmo, confianza y protagonismo dentro del campo.

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Un calendario clave para recuperar ritmo

Minnesota United tendrá, en principio, nueve partidos asegurados antes del inicio del Mundial, siempre y cuando no avance en la US Open Cup. Este tramo del calendario representa una ventana determinante para James, quien deberá aprovechar cada minuto disponible para reencontrarse con su mejor versión.

El cuerpo técnico de la selección Colombia sigue de cerca su situación, entendiendo que el equipo depende en gran medida de su liderazgo y capacidad creativa. Sin embargo, sin continuidad en su club, el desafío será aún mayor para que el volante llegue en plenitud física y futbolística al debut mundialista.

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La urgencia de responder dentro del campo

Más allá del talento indiscutible, el fútbol actual exige ritmo de competencia constante. James lo sabe y es consciente de que necesita responder en la cancha. Su rol como capitán implica no solo guiar al grupo, sino también marcar diferencia desde el juego, algo que en sus últimas presentaciones no ha logrado con regularidad.

El escenario es claro: estos partidos con Minnesota serán decisivos para su preparación. Cada actuación será evaluada, tanto por el entorno de la selección como por una afición que espera ver nuevamente a su referente en alto nivel. El margen de error es cada vez menor.

Calendario de Minnesota United antes del Mundial

  • 18/04: Minnesota vs. Portland Timbers
  • 22/04: FC Dallas vs. Minnesota
  • 25/04: Minnesota vs. Los Ángeles FC
  • 28-29/04: Octavos de final US Open Cup
  • 02/05: Columbus Crew vs. Minnesota
  • 10/05: Minnesota vs. Austin FC
  • 13/05: Minnesota vs. Colorado Rapids
  • 16/05: New England Revolution vs. Minnesota
  • 19-20/05: Cuartos de final US Open Cup*
  • 23/05: Minnesota vs. Real Salt Lake
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Con este panorama, el capitán de la selección Colombia tiene en sus manos la posibilidad de revertir su situación y llegar con mejores sensaciones al Mundial. La exigencia es alta, pero también lo es la expectativa sobre un jugador que, cuando está en su mejor nivel, puede cambiar el rumbo de cualquier partido.

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