"Va a caer": contundente e INESPERADA predicción de Mhoni Vidente

En los últimos días, Mhoni Vidente, la reconocida astróloga que ha acertado múltiples predicciones a nivel mundial, ha analizado factores atmosféricos, climáticos y medioambientales.

Fue así como no solo advirtió que se podrían presentar tres huracanes muy fuertes, sino que también habló de la caída de un meteorito.

¿En dónde se presentaría su caída? ¿Qué es lo que podría pasar exactamente? Descubra aquí en Noticias RCN la predicción exacta de Mhoni Vidente.

Esta fue la inesperada predicción que realizó Mhoni Vidente en las últimas horas

Mhoni Vidente aseguró que muy pronto caerá un meteorito en México, pero que ninguna persona resultará afectada.

"Han estado cayendo meteoritos, que mucha gente los está viendo en todos lados, en todas partes, y eso me da la señal a mí de que algo está cambiando", comenzó expresando Mhoni Vidente.

"Recordemos que en el cambio de la humanidad ha habido muchos meteoritos y que así sucedió en la era del hielo y de los dinosaurios. Además, ahora están cayendo porque está cambiando completamente las energías del cosmos. Va a caer un meteorito más grande de lo normal, pero no va a pasar nada más allá del puro susto. Será entre mayo y junio, antes del Mundial, en Querétaro o en Chihuahua. Se va a oír muy fuerte y eso nos va a dar la señal de que vienen otras energías", añadió.

¿Qué dijo Mhoni Vidente acerca de los huracanes?

Según el análisis de Mhoni Vidente, los tres huracanes se podrían presentar en el Atlántico, entre agosto, septiembre y octubre del 2026.

Asimismo, de acuerdo con lo que ella ha podido visualizar, sus categorías podrían ser de 4, 5 o 6.

"El que yo veo en septiembre va a ser fuertísimo y va a arrastrar completamente los árboles", concluyó Mhoni Vidente, la importante astróloga radicada en México.