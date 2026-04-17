CANAL RCN
Tendencias

"Va a caer": contundente e INESPERADA predicción de Mhoni Vidente

¿Dónde sucedería este evento? Descubra lo que dijo la reconocida vidente.

Foto: captura de pantalla del video.

Noticias RCN

abril 17 de 2026
03:49 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En los últimos días, Mhoni Vidente, la reconocida astróloga que ha acertado múltiples predicciones a nivel mundial, ha analizado factores atmosféricos, climáticos y medioambientales.

Fue así como no solo advirtió que se podrían presentar tres huracanes muy fuertes, sino que también habló de la caída de un meteorito.

"Tenemos que cuidarnos mucho": hubo alarmante predicción de Mhoni Vidente
RELACIONADO

"Tenemos que cuidarnos mucho": hubo alarmante predicción de Mhoni Vidente

¿En dónde se presentaría su caída? ¿Qué es lo que podría pasar exactamente? Descubra aquí en Noticias RCN la predicción exacta de Mhoni Vidente.

Esta fue la inesperada predicción que realizó Mhoni Vidente en las últimas horas

Mhoni Vidente aseguró que muy pronto caerá un meteorito en México, pero que ninguna persona resultará afectada.

"Han estado cayendo meteoritos, que mucha gente los está viendo en todos lados, en todas partes, y eso me da la señal a mí de que algo está cambiando", comenzó expresando Mhoni Vidente.

"Recordemos que en el cambio de la humanidad ha habido muchos meteoritos y que así sucedió en la era del hielo y de los dinosaurios. Además, ahora están cayendo porque está cambiando completamente las energías del cosmos. Va a caer un meteorito más grande de lo normal, pero no va a pasar nada más allá del puro susto. Será entre mayo y junio, antes del Mundial, en Querétaro o en Chihuahua. Se va a oír muy fuerte y eso nos va a dar la señal de que vienen otras energías", añadió.

¿Qué dijo Mhoni Vidente acerca de los huracanes?

Según el análisis de Mhoni Vidente, los tres huracanes se podrían presentar en el Atlántico, entre agosto, septiembre y octubre del 2026.

Mhoni Vidente rompió nuevamente el silencio y habló con contundencia de las elecciones presidenciales en Colombia: ¿qué pasaría?
RELACIONADO

Mhoni Vidente rompió nuevamente el silencio y habló con contundencia de las elecciones presidenciales en Colombia: ¿qué pasaría?

Asimismo, de acuerdo con lo que ella ha podido visualizar, sus categorías podrían ser de 4, 5 o 6.

"El que yo veo en septiembre va a ser fuertísimo y va a arrastrar completamente los árboles", concluyó Mhoni Vidente, la importante astróloga radicada en México.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

La casa de los famosos

Hubo CONTUNDENTE ADVERTENCIA en La Casa de los Famosos Colombia 2026: ¿cuál fue?

Artistas

“Soy una liendra”: Blessd se pronunció sobre su polémica legal por presunto secuestro

Redes sociales

“Sostuve hasta donde pude”: novia de Tebi Bernal habría confirmado la ruptura con el famoso

Otras Noticias

Selección Colombia Femenina

🔴Argentina vs. Colombia, Liga de Naciones Femenina: hora y canal para ver EN VIVO

La selección Colombia visita a Argentina por la Liga de Naciones Femenina en búsqueda del liderato. Prográmese.

Estados Unidos

Reconocido rapero fue arrestado en EE. UU. tras hallazgo de un cuerpo descuartizado en un carro vinculado a su nombre

El artista, de 21 años, fue detenido en Los Ángeles y permanece sin derecho a fianza.

Iván Cepeda

Bajo ninguna circunstancia renunciaré a mi campaña: Iván Cepeda habla sobre presuntas amenazas en su contra

Dólar

¡Crucial precio del dólar en Colombia en el cierre de hoy 17 de abril de 2026!

Invima

Invima prohíbe la comercialización de quesos frescos con registros sanitarios vencidos