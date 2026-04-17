Excuñada de Nicolás Maduro sale de la presidencia del Banco Central de Venezuela

En un giro inesperado para la política económica venezolana, instituciones financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, anunciaron el jueves 16 de abril la reanudación de sus relaciones con el país, que se encontraban rotas desde el 2019.

Esta noticia coincide con una importante reestructuración en el liderazgo del ente emisor, luego de que se confirmara la salida de Laura Guerra, excuñada del antiguo líder del rñegimen Nicolás Maduro, de la presidencia del Banco Central de Venezuela (BCV).

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La presidenta interina Delcy Rodríguez día conocer la renuncia de Guerra, a través de la televisión estatal, señalando: "He recibido una comunicación de la licenciada, la doctora Laura Guerra, y ha presentado su renuncia al Banco Central de Venezuela, seguirá con otras actividades en el ámbito de gobierno".

Tras este movimiento, las riendas de la entidad serán asumidas por Luis Pérez, quien se desempeñaba como vicepresidente del banco. Mientras Rodríguez sigue gobernando el país bajo presión de Washington, que dice controlar el negocio petrolero.

El dólar se cotizaba un 30% más costosos en el mercado negro:

Este cambio de mando ocurre en un contexto de alivio financiero, después de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos decidiera flexibilizar las sanciones que mantenían aislado al BCV desde 2019.

Mediante una licencia emitida el martes, 14 de abril, por la Oficina de Control de Activos, se autorizaron nuevamente operaciones críticas como la apertura de cuentas, préstamos, transferencias de fondos, recepción de remesas y cambio de divisas, beneficiando no solo al Banco Central sino a otros tres bancos públicos.

La medida busca mitigar la asfixia económica que llevó la inflación al 475% durante el año 2025. Los economistas prevén que estas licencias impacten directamente en el mercado cambiario, el cual se ha visto severamente afectado por la escasez de divisas en la banca formal.

Hasta ahora, la falta de capacidad del Estado para administrar moneda extranjera obligó a los ciudadanos a refugiarse en criptomonedas y efectivo, alimentando un mercado negro donde el dólar llega a cotizarse un 30% por encima del valor oficial del BCV.