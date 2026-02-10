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Prepare su viaje: un millón de personas saldrá de la Terminal de Transporte de Bogotá en la semana de receso

La terminal recordó los riesgos de adquirir tiquetes por medio de plataformas de mensajería o redes sociales.

Foto: Terminal de Transporte de Bogotá
Foto: Terminal de Transporte de Bogotá

Jorge Leonardo Alzate

octubre 02 de 2026
04:49 p. m.
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Durante la semana de receso, que irá del viernes 2 de octubre al lunes 12, la Terminal de Transporte de Bogotá espera que más de un millón de personas se movilice en sus tres sedes: Salitre, Norte y Sur.

De acuerdo con la Terminal, el día de mayor afluencia en la sede Salitre sería el viernes 9, con más de 20.800 viajeros y en las sedes Norte y Sur sería el sábado 10, con más de 12.100 y 18.200 viajeros, respectivamente.

Según proyecciones, en general, el día de mayor afluencia será el sábado 10, cuando unos 76.100 pasajeros se movilicen en las tres sedes de la terminal: 50% desde la sede Salitre, 26% desde la sede Norte y 24% desde la sede Sur.

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Seguridad va a ser reforzada en las tres sedes de la terminal durante la semana de receso:

Para garantizar la tranquilidad de sus viajeros, la terminal reforzará los controles de seguridad y el pie de fuerza en sus tres sedes, sobre todo en puntos estratégicos. Según el gerente de la Terminal de Transporte de Bogotá, Rafael González:

Serán desplegados “operativos integrales y controles de seguridad en las zonas operativas, el circuito de taxis, el personal flotante y los accesos principales. En un trabajo articulado con la Policía Nacional y nuestro esquema de seguridad privada, reforzaremos la observación preventiva, los controles de verificación de documentos y las jornadas de Plan Desarme”.

Además, los conductores de buses podrán sumarse de manera voluntaria al acuerdo ‘Viajar Seguro es Viajar Libre’, para prevenir la trata de personas, proteger a los menores de edad y garantizar la protección de los derechos humanos en cada viaje.

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Recomendaciones de la Terminal de Transporte de Bogotá para viajar en la semana de receso:

Por último, la terminal de transporte recomendó a sus viajeros en la semana de receso abstenerse de comprar sus tiquetes en redes sociales o aplicaciones de mensajería, sobre todo en páginas que ofrezcan promociones o descuentos. En su lugar, invitó a adquirirlos, únicamente, en taquillas oficiales de la terminal o páginas web de las empresas de transporte.

De la misma manera, indicó que los vehículos deben abordarse “dentro de los módulos e instalaciones de las sedes autorizadas” y los pasajeros pueden consultar el estado de las vías y condiciones de viaje con niños y mascotas, previo a cada viaje, para evitar contratiempos.

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