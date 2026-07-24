Mañana Express viernes 24 de julio de 2026
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- Ya pasó un mes desde los terremotos en Venezuela y el país sigue bajo los escombros que dejó el desastre.
- Hay cambios en Ecopetrol, Ricardo Roa vuelve, pero se va. Le aceptaron la renuncia como presidente, y Luis Felipe Henao llega a la presidencia de la junta directiva.