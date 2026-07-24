Mañana Express viernes 24 de julio de 2026

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julio 24 de 2026
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  • La búsqueda de Alahia no para en el Valle del Cauca, la pequeña hija de Camila Potosí que le fue robada de su vientre luego de haber asesinado a su mamá.
  • Mañana Express conoció en primicia la resolución con la que se ordenó el traslado de alias Pocho, condenado a 36 años de prisión y recordado por organizar la polémica parranda vallenata en la cárcel de Itagüí.
  • Ya pasó un mes desde los terremotos en Venezuela y el país sigue bajo los escombros que dejó el desastre.
  • Hay cambios en Ecopetrol, Ricardo Roa vuelve, pero se va. Le aceptaron la renuncia como presidente, y Luis Felipe Henao llega a la presidencia de la junta directiva.
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