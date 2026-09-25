Naturgas pide fortalecer el sistema de gas tras contingencia en terminal de Cartagena

La situación operativa registrada en la terminal de importación de gas natural de SPEC LNG, en Cartagena, encendió nuevamente las alertas sobre la capacidad de respaldo del sistema energético en el país.

SPEC LNG informó que, debido a trabajos correctivos en uno de los componentes de su unidad flotante de almacenamiento y regasificación, durante algunos días operará con una capacidad disponible de 400 millones de pies cúbicos diarios.

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La compañía señaló que la operación continúa desarrollándose de manera segura y que espera recuperar su capacidad plena en los próximos días.

Para Naturgas, la situación no debe entenderse únicamente como una contingencia operacional. El gremio considera que también evidencia la necesidad de ampliar las alternativas de suministro y fortalecer la capacidad de respuesta del sistema ante eventuales fallas en infraestructura estratégica.

“Hoy quiero explicarles por qué lo anunciado por Spec LNG debe importarnos a todos”, señaló Luz Stella Murgas Maya, directora de Naturgas, al referirse a la situación.

Racionamiento programado

Según el comunicado de Naturgas, la contingencia generó una restricción de 15 GBTUD en la demanda esencial contratada con gas importado, situación que llevó al Ministerio de Minas y Energía a establecer un racionamiento programado y un orden de prioridad para atender la demanda.

Murgas explicó que este hecho evidencia el reducido margen con el que actualmente cuenta el país para responder ante situaciones inesperadas.

También sostuvo que Colombia necesita contar con alternativas de suministro antes de que se presente una emergencia y advirtió que la seguridad energética depende, entre otros factores, de disponer de infraestructura suficiente para responder cuando uno de los componentes del sistema presenta dificultades.

En el comunicado, Naturgas utiliza una comparación para explicar esta situación: señala que el sistema opera como un vehículo con pocas alternativas de respaldo cuando una de sus partes presenta una falla.

El gremio sostiene que Colombia lleva varios años con la necesidad de ampliar sus fuentes de suministro de gas y desarrollar infraestructura adicional.

De acuerdo con Naturgas, entre las decisiones que requieren avanzar están los proyectos de regasificación, transporte e infraestructura, con el objetivo de ampliar las alternativas de abastecimiento.

Al mismo tiempo, plantea acelerar la exploración y el desarrollo de nueva oferta nacional para convertir los recursos disponibles en reservas y producción efectiva.

“Las soluciones ya están sobre la mesa. Acelerar proyectos de nueva infraestructura para importación y transporte, reactivar la actividad exploratoria para producir más gas nacional”, afirmó Murgas.

La directora de Naturgas también señaló que el sector viene advirtiendo desde hace años sobre la necesidad de incorporar nueva oferta de gas y desarrollar proyectos que permitan responder al comportamiento de las reservas y a las necesidades del sistema.

Un llamado a no esperar otra contingencia

Para Naturgas, el episodio debe servir para acelerar las decisiones relacionadas con el abastecimiento energético.

“Colombia necesita contar con más fuentes, más infraestructura, y más producción nacional. No podemos esperar a la próxima contingencia para tomar las decisiones que ya sabemos que el país necesita”, afirmó Murgas.

La dirigente agregó que detrás de estas decisiones están necesidades concretas de los hogares, las empresas y el sistema eléctrico, que requiere gas natural como respaldo.