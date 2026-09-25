Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / jueves 24 de septiembre de 2026

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septiembre 25 de 2026
08:02 a. m.
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  • Rescatan a Salomé, la niña de dos años de edad que fue reportada como desaparecida el pasado 20 de septiembre. Fue ubicada por el Gaula Militar en el municipio de Paime.
  • El concejo de Bogotá aprobó parte de la reforma tributaria del Distrito que impone nuevos impuestos y alivios tributarios para los habitantes en Bogotá.
  • Joaquín Gutiérrez es el nuevo presidente de Ecopetrol, se trata de uno de los hombres más cercanos al presidente Abelardo de la Espriella, fue gerente de su campaña.
  • David Murcia Guzmán, reconocido por el sonado escándalo de DMG envió una retractación a la Fiscalía sobre las acusaciones que en su momento hizo contra Abelardo de la Espriella.
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