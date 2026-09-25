Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / jueves 24 de septiembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 25 de 2026
08:02 a. m.
08:02 a. m.
- Rescatan a Salomé, la niña de dos años de edad que fue reportada como desaparecida el pasado 20 de septiembre. Fue ubicada por el Gaula Militar en el municipio de Paime.
- El concejo de Bogotá aprobó parte de la reforma tributaria del Distrito que impone nuevos impuestos y alivios tributarios para los habitantes en Bogotá.
- Joaquín Gutiérrez es el nuevo presidente de Ecopetrol, se trata de uno de los hombres más cercanos al presidente Abelardo de la Espriella, fue gerente de su campaña.
- David Murcia Guzmán, reconocido por el sonado escándalo de DMG envió una retractación a la Fiscalía sobre las acusaciones que en su momento hizo contra Abelardo de la Espriella.