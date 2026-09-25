Servicio Geológico Colombiano informó sobre el estado de alerta del volcán Puracé

Conforme al seguimiento de la actividad en la cadena volcánica Los Coconucos, el Servicio Geológico informó sobre el estado del volcán Puracé tras los más recientes sismos registrados en las últimas semanas en el país.

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Último reporte del volcán Puracé

Según el SGC, el volcán Puracé sigue registrando actividad sísmica asociada a la dinámica de fluidos de los conductos volcánicos bajo el cráter del volcán Puracé a profundidades inferiores a los 1km. Así mismo, se ha detectado una disminución en este tipo de sismicidad y no se han registrado sismos asociados al fracturamiento de roca.

Actualmente continúan las emisiones de dióxido de azufre y dióxido de carbono, pese a que se ha registrado una disminución en los valores registrados. Tampoco se han registrado emisiones de ceniza ni se han recibido reportes de caída de ceniza en la zona de mayor influencia volcánica, de modo que, no se han registrado anomalías térmicas.

¿Cuál es el estado del volcán Puracé?

Actualmente se mantiene el estado de alerta naranja y es posible que se presenten variaciones temporales en los niveles de la actividad del volcán. Esto significa que la actividad podría disminuir respecto a días o semanas anteriores. No obstante, esta disminución no indica que el volcán haya retornado a un nivel de actividad estable.

“Para realizar el cambio al estado de alerta amarilla se requiere de un tiempo prudencial en el que se evalúan todos los parámetros monitoreados y se determinan tendencias que puedan indicar una estabilidad confiable”, aseguró el SGC.

Dentro de las recomendaciones, por parte de las autoridades, se sugiere a la comunidad no acercarse a la zona de los cráteres de los volcanes Puracé, Piccolo y Curiquinga. Tampoco a las cabeceras de los ríos que nacen a partir de ellos ya que podrían formarse emisiones repentinas de gases y ceniza que pueden ir acompañados de fragmentos de roca.

“Se invita además a las comunidades a evitar compartir información relacionada con la actividad del volcán si esta no proviene del Servicio Geológico Colombiano o de las entidades que conforman el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres”.

Finalmente, el SGC informó que la actividad volcánica se mantiene en estado de alerta naranja con cambios importantes en los parámetros monitoreados. Las autoridades mantendrán el seguimiento constante para informar oportunamente sobre los cambios presentados.