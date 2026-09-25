Mañana Express viernes 25 de septiembre de 2026
Reviva Mañana Express toda la información de todo lo que está pasando en su barrio, en las regiones, la movilidad, el clima, los aeropuertos, etc.
- Empezó el proceso de extradición a Estados Unidos de alias Araña, el principal cabecilla de los Comandos de Frontera. Las autoridades lo trasladaron desde La Picota hasta la base antinarcóticos en El Dorado y lo entregaron a agentes de la DEA.
- Videos del momento en el que un hombre droga a un joven durante un encuentro pactado por aplicación en el sector de la 85, en Bogotá. El joven terminó en un hospital mientras le vaciaban las cuentas bancarias.
- Una mujer en la localidad de Kennedy, sur de Bogotá, fue secuestrada y torturada física y psicológicamente por su propio novio.
- Salomé, la niña de dos años que fue vista por última vez el 20 de septiembre en Ubaté, Cundinamarca; ya fue recuperada por las autoridades. Tuvo que intervenir el Gaula Militar para ubicarla en el municipio de Paime.