Mañana Express viernes 25 de septiembre de 2026

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septiembre 25 de 2026
11:33 a. m.
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  • Empezó el proceso de extradición a Estados Unidos de alias Araña, el principal cabecilla de los Comandos de Frontera. Las autoridades lo trasladaron desde La Picota hasta la base antinarcóticos en El Dorado y lo entregaron a agentes de la DEA.
  • Videos del momento en el que un hombre droga a un joven durante un encuentro pactado por aplicación en el sector de la 85, en Bogotá. El joven terminó en un hospital mientras le vaciaban las cuentas bancarias.
  • Una mujer en la localidad de Kennedy, sur de Bogotá, fue secuestrada y torturada física y psicológicamente por su propio novio.
  • Salomé, la niña de dos años que fue vista por última vez el 20 de septiembre en Ubaté, Cundinamarca; ya fue recuperada por las autoridades. Tuvo que intervenir el Gaula Militar para ubicarla en el municipio de Paime.
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