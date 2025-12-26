Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 26 de diciembre de 2025
diciembre 26 de 2025
03:49 p. m.
- Se hicieron las primeras pruebas en movimiento de los trenes del Metro de Bogotá en el patio taller de Bosa. La ejecución de la primera línea va en el 68%.
- En UCI permanecen los tres niños afectados en el incendio de una vivienda en Medellín.
- Amarga Navidad para cientos de familias en el Catatumbo por los enfrentamientos entre disidencias y ELN.