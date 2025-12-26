CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 26 de diciembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

diciembre 26 de 2025
03:49 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Se hicieron las primeras pruebas en movimiento de los trenes del Metro de Bogotá en el patio taller de Bosa. La ejecución de la primera línea va en el 68%.
  • En UCI permanecen los tres niños afectados en el incendio de una vivienda en Medellín.
  • Amarga Navidad para cientos de familias en el Catatumbo por los enfrentamientos entre disidencias y ELN.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / viernes 26 de diciembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 25 de diciembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 25 de diciembre de 2025

Otras Noticias

Dólar

Dólar cerró en alza en Colombia en vísperas del Año Nuevo: así quedó su valor HOY

La divisa presentó un cambio importante en su valor con respecto a días anteriores.

Estados Unidos

Tormenta invernal provoca más de 1.000 cancelaciones de vuelos en EE.UU.

Los aeropuertos de Nueva York y Chicago se encontraban entre los más golpeados por la emergencia.

Antártida

La historia del capitán Carlos Torres, el “papá del buque” que guía al ARC Simón Bolívar hacia la Antártida

Viral

Jessica Cediel estalló en redes tras críticas de Tuti Vargas por publicar fotos del funeral

Richard Ríos

Ya le ponen precio a Richard Ríos en Benfica: el club multiplicaría la inversión