Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 26 de septiembre de 2025

- Terrible historia de la mujer que fue víctima de intento de feminicidio en Bogotá. Al parecer, su pareja la atacó brutalmente con un martillo. Hoy está en una Unidad de Cuidados Intensivos y el atacante no aceptó cargos.
- La pequeña de 9 años, asesinada al parecer por su padrastro en Mosquera, fue abusada. El hombre quien intentó quitarse la vida permanece en un centro médico y fue procesado por feminicidio agravado.
- La cifra de feminicidios en el país viene en aumento. Según el Observatorio de Feminicidios Colombia, este año se han presentado 564, de estos 322 en grado de tentativa. Las regiones con el mayor número de casos son Antioquia con 78, Bogotá con 51 y Atlántico con 40.