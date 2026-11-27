Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / jueves 26 de noviembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 27 de 2026
07:18 a. m.
07:18 a. m.
- Conocimos los chats que intercambiaron los secuestradores con un negociador de la Policía en medio de la toma de rehenes en Cartagena.
- Un terrible caso de maltrato infantil en contra de un niño de 13 años en Ocaña, Norte de Santander. Lo encontraron encerrado en una jaula de hierro.
- Andesco pide ahorrar energía y no escartan que en diciembre pueda haber un aumento en las tarifas.