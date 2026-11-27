El sorteo 648 de MiLoto, realizado la noche del jueves 26 de noviembre de 2026, dejó un nuevo millonario en Colombia. Un apostador en el municipio de Guamal, Meta, acertó las cinco balotas y se llevó el acumulado mayor de $250 millones.

Según el reporte oficial del operador, el ganador realizó su apuesta de manera digital a través del portal web Baloto.com bajo la modalidad manual. Esta es la primera vez que el premio mayor de MiLoto cae en Guamal y la segunda ocasión en el departamento del Meta.

La combinación ganadora del sorteo 648 estuvo conformada por las siguientes balotas:

01 - 08 - 11 - 13 - 30

Estos fueron los otros ganadores del MiLoto

Además del premio mayor, la jornada entregó una bolsa total de $360.123.300 repartida entre 14.993 ganadores en todo el país. El desglose por categorías quedó distribuido de la siguiente manera:

5 aciertos: 1 ganador recibió el premio mayor de $250.000.000.

4 aciertos: 34 ganadores obtuvieron $624.650 cada uno, para un total de $21.238.100.

3 aciertos: 1.364 ganadores recibieron $25.300 por persona, sumando $34.509.200 entregados.

2 aciertos: 13.594 ganadores ganaron $4.000 cada uno, alcanzando un total de $54.376.000.

Tras la entrega del premio mayor en el Meta, el nuevo acumulado de MiLoto reinicia en $120 millones para el próximo sorteo.