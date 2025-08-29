Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 29 de agosto de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
agosto 29 de 2025
06:38 p. m.
06:38 p. m.
- VIDEO | Ocupan lujos bienes de narcotraficante ‘borracho’: valor supera los $20.000 millones
- “Cuando vi el dibujo me dio escalofrío”: Valeria Afanador pintó algo distinto a lo que su profesora le pidió
- Wilson Ruiz: “Una persona de 15 años en adelante debe ser tratada como adulto”