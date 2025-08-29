CANAL RCN
Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 29 de agosto de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

agosto 29 de 2025
06:38 p. m.
  • VIDEO | Ocupan lujos bienes de narcotraficante ‘borracho’: valor supera los $20.000 millones
  • “Cuando vi el dibujo me dio escalofrío”: Valeria Afanador pintó algo distinto a lo que su profesora le pidió
  • Wilson Ruiz: “Una persona de 15 años en adelante debe ser tratada como adulto”
Venezuela

Carteles con recompensas por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello aparecen en España

Ciudadanos anónimos colocaron afiches en el centro de la capital española, mostrando las recompensas ofrecidas por Estados Unidos para capturar a los líderes venezolanos.

Dayro Moreno

La rutina de belleza de Dayro Moreno antes de un partido que lo mantiene vigente

Así se prepara Dayro Moreno antes de un partido: ¿Excentricidad o cuidado?

Jhon Durán

¿Hubo disgusto? El mensaje de despedida de Jhon Durán a José Mourinho

Cundinamarca

Caso Valeria Afanador: colegio se pronuncia tras hallazgo del cuerpo de la niña en Cajicá

Finanzas personales

Este es el valor máximo que le pueden cobrar por las escrituras de un inmueble en Colombia: téngalo en cuenta