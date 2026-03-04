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Hombre empujó a pasajero a un tren en movimiento y fue capturado: video impactante

Video registró el momento en que un sujeto intentó lanzar a otro a las vías del tren.

video hombre empujando tren seattle eeuu
Foto: captura pantalla Informa Cosmos

Noticias RCN

abril 03 de 2026
03:26 p. m.
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Un video impactante registrado por cámaras de seguridad en una estación de tren en Estados Unidos ha generado alarma y debate sobre la seguridad en el transporte público.

Las imágenes muestran el momento en que un hombre intenta empujar a otro pasajero hacia un tren en movimiento, en un hecho que pudo terminar en tragedia. El sospechoso fue capturado después y ahora enfrenta cargos por intento de asesinato.

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El caso ocurrió en la estación Northgate, en la ciudad de Seattle, donde el agresor, identificado como Elisio Meléndez, habría esperado el momento preciso en que el tren ingresaba al andén para atacar a la víctima por la espalda.

La escena, difundida por autoridades locales, evidencia la violencia del intento y la reacción rápida del pasajero, quien logró evitar caer a las vías.

Video del intento de homicidio en tren en EE.UU.

El material audiovisual, que hoy es pieza clave dentro del proceso judicial, revela que el atacante realizó al menos dos intentos de empujar al pasajero justo cuando el tren se aproximaba.

En ambas ocasiones, la víctima logró mantener el equilibrio y evitar el impacto, lo que resultó determinante para salvar su vida.

Según la Fiscalía del condado, el acto no fue impulsivo. Por el contrario, habría sido calculado para coincidir con la llegada del tren, lo que incrementa la gravedad de los cargos.

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Tras el fallido ataque, el sospechoso huyó del lugar, pero posteriormente fue localizado en un centro de tratamiento residencial cercano y detenido por las autoridades.

¿Qué se sabe del capturado en Seattle?

Elisió Meléndez enfrenta cargos por intento de asesinato en segundo grado, un delito que en Estados Unidos puede implicar penas de varios años de prisión.

La Fiscalía ha solicitado una fianza de 750.000 dólares, argumentando riesgos tanto para la seguridad pública como para garantizar su comparecencia ante la justicia.

De acuerdo con la información revelada durante la investigación, el acusado tiene antecedentes de problemas de salud mental, incluyendo un diagnóstico de esquizofrenia y tratamientos previos en instituciones psiquiátricas.

Durante su declaración, negó los hechos y ofreció una versión confusa, lo que ahora forma parte del análisis judicial.

En ciudades como Seattle, donde existen amplios sistemas de monitoreo, estos registros se convierten en pruebas fundamentales para judicializar delitos y prevenir futuras agresiones.

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El video impactante no solo ha causado conmoción en redes sociales, sino que también reabre la discusión sobre la seguridad en el transporte público y la atención a la salud mental, dos factores que convergen en este caso y que siguen siendo desafíos globales.

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