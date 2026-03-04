Alerta amarilla en hospitales por pico respiratorio en Colombia

El país atraviesa el primer pico respiratorio del año y varias instituciones de salud han declarado alerta amarilla debido a la alta ocupación hospitalaria.

Según cifras del Instituto Nacional de Salud, se han reportado 560 284 casos de infecciones respiratorias en lo corrido de 2026, con mayor impacto en adultos mayores de 60 años.

Además, se registra prevalencia de gastroenteritis y diarreas como principales causas de consulta, mientras que persisten episodios epidemiológicos de fiebre amarilla y sarampión, lo que refuerza la importancia de la vacunación.

Ciudades con mayor número de casos

Bogotá encabeza la lista con 135 385 casos, seguida por Antioquia con 90 597. Otros territorios en alerta son Dinamarca (29 969 casos) y Santander (25 593).

La Guajira y Magdalena también presentan una alta prevalencia de estas infecciones. En cuanto a la ocupación hospitalaria, Bogotá reporta un 90,5% en unidades de cuidados intensivos, Bucaramanga registra una sobreocupación del 300% en el Hospital Internacional de Colombia, Santa Marta alcanza el 70% de ocupación en UCI y Cartagena declaró alerta amarilla.

RELACIONADO Medicamentos institucionales de las EPS estarían siendo vendidos en el mercado negro

Llamado a la prevención y uso adecuado de urgencias

Los expertos insisten en la necesidad de acudir a los servicios de urgencias únicamente cuando se presenten signos de alarma como fiebre superior a 38 ºC, dificultad respiratoria, deshidratación, vómito persistente o dolor intenso e inusual. Recomiendan que los casos leves, como resfriados comunes, sean atendidos en consulta externa o prioritaria, para evitar la saturación de los hospitales.

La prevención, el autocuidado y la vacunación se convierten en las principales herramientas para enfrentar este pico respiratorio y reducir la presión sobre el sistema de salud.