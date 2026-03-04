CANAL RCN
Salud y Bienestar Video

Alerta amarilla en hospitales por pico respiratorio en Colombia

Bogotá encabeza la lista con 135 385 casos, seguida por Antioquia con 90 597.

Noticias RCN

abril 03 de 2026
05:13 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El país atraviesa el primer pico respiratorio del año y varias instituciones de salud han declarado alerta amarilla debido a la alta ocupación hospitalaria.

Sin cirugía y con riesgo de muerte súbita: la espera de un paciente de 74 años en Cali
RELACIONADO

Sin cirugía y con riesgo de muerte súbita: la espera de un paciente de 74 años en Cali

Según cifras del Instituto Nacional de Salud, se han reportado 560 284 casos de infecciones respiratorias en lo corrido de 2026, con mayor impacto en adultos mayores de 60 años.

Además, se registra prevalencia de gastroenteritis y diarreas como principales causas de consulta, mientras que persisten episodios epidemiológicos de fiebre amarilla y sarampión, lo que refuerza la importancia de la vacunación.

Crisis en el sistema de salud: Fabio Aristizábal advierte sobre “tragedia humanitaria”
RELACIONADO

Crisis en el sistema de salud: Fabio Aristizábal advierte sobre “tragedia humanitaria”

Ciudades con mayor número de casos

Bogotá encabeza la lista con 135 385 casos, seguida por Antioquia con 90 597. Otros territorios en alerta son Dinamarca (29 969 casos) y Santander (25 593).

La Guajira y Magdalena también presentan una alta prevalencia de estas infecciones. En cuanto a la ocupación hospitalaria, Bogotá reporta un 90,5% en unidades de cuidados intensivos, Bucaramanga registra una sobreocupación del 300% en el Hospital Internacional de Colombia, Santa Marta alcanza el 70% de ocupación en UCI y Cartagena declaró alerta amarilla.

Medicamentos institucionales de las EPS estarían siendo vendidos en el mercado negro
RELACIONADO

Medicamentos institucionales de las EPS estarían siendo vendidos en el mercado negro

Llamado a la prevención y uso adecuado de urgencias

Los expertos insisten en la necesidad de acudir a los servicios de urgencias únicamente cuando se presenten signos de alarma como fiebre superior a 38 ºC, dificultad respiratoria, deshidratación, vómito persistente o dolor intenso e inusual. Recomiendan que los casos leves, como resfriados comunes, sean atendidos en consulta externa o prioritaria, para evitar la saturación de los hospitales.

La prevención, el autocuidado y la vacunación se convierten en las principales herramientas para enfrentar este pico respiratorio y reducir la presión sobre el sistema de salud.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Semana Santa

Pescado en Semana Santa: mitos, verdades y cómo sacarle el mejor provecho

Alimentos

¿Qué es el “fiber maxxing” y por qué dicen que puede transformar el intestino?

Salud mental

Regreso de vacaciones: ¿cómo minimizar el impacto emocional para volver a la rutina?

Otras Noticias

Gustavo Petro

Piden abrir investigación contra Petro por presuntas interceptaciones en caso De la Espriella

La solicitud fue radicada ante la Comisión de Acusación y también involucra a funcionarios del DNI.

Andrea Valdiri

¿Cuánto vale el lujoso carro que Andrea Valdiri le regaló a su pareja? Así fue su reacción

La creadora de contenido sorprendió a Juan Daniel Sepúlveda con una camioneta de alta gama cuyo valor superaría los $500 millones, generando amplio debate en redes sociales.

América de Cali

Supuesto hincha del Deportivo Cali agredió a reconocido periodista de América en pleno aeropuerto

Nicolás Maduro

Nicolás Maduro reaparece en pleno Domingo de Resurrección: "Cristo acompaña a su pueblo"

Finanzas personales

¿Cuál es el precio promedio del arriendo de un apartamento de dos habitaciones?