Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 3 de octubre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

octubre 03 de 2025
04:30 p. m.
  • Un dragoneante del Inpec asesinado y tres más heridos deja el atentado en la cárcel La Modelo de Bogotá. Hombres en moto dispararon contra los funcionarios cuando salían de entregar turno.
  • El alcalde Carlos Fernando Galán hizo un llamado por los actos de vandalismo en las protestas del jueves en la calle 72.
  • Las dos colombianas que integran la flotilla interceptada por Israel firmaron el documento de deportación inmediata.
