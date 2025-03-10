Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 3 de octubre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
octubre 03 de 2025
04:30 p. m.
- Un dragoneante del Inpec asesinado y tres más heridos deja el atentado en la cárcel La Modelo de Bogotá. Hombres en moto dispararon contra los funcionarios cuando salían de entregar turno.
- El alcalde Carlos Fernando Galán hizo un llamado por los actos de vandalismo en las protestas del jueves en la calle 72.
- Las dos colombianas que integran la flotilla interceptada por Israel firmaron el documento de deportación inmediata.