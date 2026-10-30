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Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 30 de octubre de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

octubre 30 de 2026
04:39 p. m.
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  • Drones Reaper de Estados Unidos ya están en Colombia: así serán utilizados contra grupos criminales
  • Pacientes de Sanitas, a partir del 1 de noviembre cambia la dispensación de medicamentos
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