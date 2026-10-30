Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 30 de octubre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 30 de 2026
04:39 p. m.
04:39 p. m.
- Drones Reaper de Estados Unidos ya están en Colombia: así serán utilizados contra grupos criminales
- Pacientes de Sanitas, a partir del 1 de noviembre cambia la dispensación de medicamentos
- Sale el mayor Edgar Pérez de la cárcel de La Dorada por escándalo de las cirugías de ‘Pichi’