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Sujeto agredió brutalmente a florista de 86 años y habría hurtado su teléfono en Bogotá

La mujer de la tercera edad habría sido agredida tras pedirle que moviera su vehículo para dar paso al camión que iba a dejar las flores en su negocio.

Foto: La FM
Foto: La FM

Jorge Leonardo Alzate

octubre 30 de 2026
04:50 p. m.
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Un nuevo hecho de intolerancia, registrado en la transversal 17A # 99 – 82, de Bogotá, ha generado indignación entre los habitantes de la capital colombiana.

En cámaras de seguridad quedó registrada la discusión entre un conductor furioso y una mujer de la tercera edad, que terminó con un brazo roto, tras caer al suelo.

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Un espacio en la calle desencadenó la discusión:

En diálogo con La FM, la mujer de la tercera edad, propietaria de la floristería Tropical Garden, explicó que el conductor se bajó furioso a encararla, luego de pedirle que moviera su vehículo para dar paso al camión que iba a dejar y recoger algunas flores en el negocio:

“No lo conozco. Vino y dejó su carro cuadrado frente a mi floristería y le pregunté si se iba a demorar, porque tenían que descargar unas flores y cargar otras para llevar”.

En medio de la discusión, la mujer, identificada como Sara Reyes, sacó su teléfono celular para grabar. Entonces, el conductor decidió arrebatárselo, provocando que cayera al suelo y se rompiera un brazo:

“El tipo me agredió, me dejó tirada en el piso, como un criminal, un asesino. Eso no se le hace a una persona mayor como yo. Me rompió el brazo y no le importó, salió y se fue como si nada”.

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El negocio se vio afectado al perder contacto con sus clientes:

Cuando el conductor dejó el negocio se habría llevado con él el celular de Reyes, dejándola sin contacto con su clientela y afectando sus ventas:

“Afectó mi empresa porque se llevó mi celular, me lo quitó de las manos”, indicó la mujer, quien pidió ayuda para ubicarlo, con la esperanza de recuperar su teléfono.

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