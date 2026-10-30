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En América de Cali fueron contundentes sobre las deudas con sus jugadores: "Estamos al día"

Desde las directivas del cuadro caleño explicaron cómo están las finanzas de la institución y aclararon si hay deudas con el plantel.

América de Cali 2026
FOTO: América de Cali

Ángel Ballén

octubre 30 de 2026
03:24 p. m.
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En los últimos días, circularon versiones en la prensa relacionadas con la crisis económica que atraviesa América de Cali en 2026, al punto de que habría ciertas deudas con el plantel profesional lo cual habría llevado a que los jugadores tomaran la decisión de no concentrarse previo al duelo con Fortaleza.

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Sin embargo, se conoció que las directivas lograron ponerse al día con el tema salarial del mes de septiembre y por esta razón, terminaron jugando con normalidad ante el cuadro bogotano, ganando por 2-1 en el estadio Pascual Guerrero.

¿Hay deudas en América de Cali?

Desde las directivas de América de Cali hablaron con claridad sobre la situación que rodea al plantel. Iván Vélez, gerente deportivo del equipo vallecaucano, habló sobre los reclamos de los jugadores y manifestó que se está haciendo lo posible para cumplir con las obligaciones.

En diálogo con América En La Red, comentó. "Nosotros no estamos molestos, están pidiendo lo más normal del mundo que es su pago para hacer su trabajo. Desde acá se está haciendo la gestión para poder corresponderle a los muchachos".

En cuanto a lo que se adeuda, comentó que a 30 de octubre, están al día con los salarios de septiembre, indicando que en América se paga a mes vencido. Eso sí, dejó claro que hay otros conceptos pendientes con algunos jugadores. "Esperamos que en el trascurso de la próxima semana podamos ponernos al día".

¿Qué dijo el cuerpo técnico por no concentrar?

Tras finalizar el juego ante Fortaleza, el técnico David González fue cuestionado sobre esta decisión que tomaron los jugadores de no concentrarse, a lo que hizo un llamado a la tranquilidad indicando que los jugadores mostraron profesionalismo sin necesidad de tener una rutina en la concentración.

"Yo hoy veo a un equipo que a pesar de que no concentra es capaz de ser responsable y de ganar partidos. No hay que hablar de represalias, estamos todos tratando de que la situación se normalice y no estar hablando de este tipo de cosas", explicó en rueda de prensa.

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