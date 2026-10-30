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Luto: cantante murió tras un grave incendio

El cantante permaneció en hospitalización durante cinco días, pero no pudo recuperarse.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

octubre 30 de 2026
04:12 p. m.
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En México hay una profunda conmoción debido a que falleció un cantante de música regional tras resultar herido en un incendio.

Se trata de Brian Ezequiel Vela Rodríguez, que era el vocalista de El Bronco y su Banda, y tenía tan solo 19 años.

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El hecho ocurrió el 23 de octubre de 2026 y el cantante fue trasladado de inmediato a una entidad hospitalaria. Sin embargo, a pesar de los tratamientos de los especialistas, su salud fue desmejorando de manera paulatina.

¿Cómo fue el incendio en el que resultó gravemente herido Brian Ezequiel Vela Rodríguez, el cantante de México?

Aparte de ser el cantante de la agrupación El Bronco y su Banda, Brian Ezequiel Vela trabaja en una fábrica de solventes.

En consecuencia, en la tarde del 23 de octubre se encontraba en el local ubicado en Bahía y Río Amarillo, en la colonia San Nicolás, en León, pero sobre las 5:10 (hora local) se desató un incendio de gran magnitud.

Tras ese hecho, Brian Ezequiel Vela Rodríguez quedó con quemaduras de segundo y tercer grado en el 80 % de su cuerpo y permaneció hospitalizado durante cinco días.

Sin embargo, desafortunadamente, no pudo recuperarse y el deceso fue confirmado por la agrupación musical de la que hacía parte.

Entre tanto, las autoridades de México continúan realizando la correspondiente investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar cuál fue la causa del incendio.

Así fue como la agrupación El Bronco y su Banda lamentó la muerte de Brian Ezequiel Vela, su cantante

En las redes sociales, la agrupación se solidarizó con los seres queridos del cantante y pidieron privacidad.

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"Nos unimos a la pena que embarga a los familiares y seres queridos de nuestro compañero Brian Ezequiel Vela Rodríguez, ante su sensible fallecimiento. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y deseamos fortaleza y pronta resignación ante esta irreparable pérdida", escribieron.

"Asimismo, hacemos un llamado a los medios de comunicación y al público en general a conducirse con respeto, discreción y sensibilidad, honrando la privacidad de sus seres queridos en estos momentos de profundo dolor", añadieron.

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