Propuesta de aumento del 9%: así quedaría el salario mínimo para trabajadores

La antesala de la negociación para la concertación del salario mínimo en el país ha comenzado a tomar fuerza tras la propuesta de los gremios empresariales, liderados por la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco).

El sector empresarial puso sobre la mesa un incremento tope del 9 % para la remuneración básica de los trabajadores, cifra sustentada en las proyecciones de inflación y los indicadores técnicos de productividad laboral.

De concretarse este ajuste del 9 %, la asignación básica mensual de los trabajadores colombianos experimentaría un incremento directo de aproximadamente $157.581 o $162.000 pesos, pasando de la base actual de $1.750.905 a situarse cercana a los $1.908.486 o $1.952.086 mensuales (sin incluir el auxilio de transporte).

¿Qué dicen las partes?

La propuesta de los empresarios contrapone significativamente la postura planteada desde la acera de los trabajadores y centrales obreras, cuyas solicitudes iniciales contemplan incrementos superiores en busca de compensar el costo de vida.

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, destacó la importancia de adoptar una cifra moderada y ceñida a los parámetros legales de inflación anual (que ronda el 6,29 %) y de productividad técnica. De acuerdo con el dirigente gremial, fijar una tasa de aumento desproporcionada generaría mayores presiones inflacionarias que terminarían afectando el consumo interno, la rentabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y la generación de formalidad en el mercado laboral.

Por su parte, analistas financieros y voceros del sector bancario han manifestado que un ajuste técnico ubicado entre el 8 % y el 9 % serviría como un punto de partida coherente para equilibrar la preservación de los puestos de trabajo con la recuperación paulatina del poder adquisitivo de los hogares.

¿Qué plazos habrá para el incremento del salario mínimo?

El proceso formal de negociación tripartita entre el Gobierno nacional, las centrales obreras y los gremios económicos avanza dentro del calendario fijado por la Ley 278 de 1996:

Insumos técnicos (Noviembre): El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) consolidará las cifras oficiales de Productividad Total de los Factores e inflación con las que trabajará la comisión.

Primer límite de concertación (15 de diciembre): Vence el primer plazo fijado por la ley para alcanzar un acuerdo voluntario entre las tres partes.

Decreto gubernamental (30 de diciembre): En caso de no lograr consenso antes del segundo término, el Ejecutivo nacional estará facultado para expedir el decreto que fijará de manera unánime el aumento definitivo del salario mínimo.

A la expectativa del inicio de las discusiones intensas a finales de noviembre, los sectores productivos y la ciudadanía permanecen atentos a las dinámicas de la Mesa de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.