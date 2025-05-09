Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 5 de septiembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 05 de 2025
03:24 p. m.
- Un terrible crimen tiene consternada a la población de San Vicente de Chucurí, en Santander. Una mujer de 25 años y su bebé de apenas 14 meses fueron asesinados en medio de un robo. El presunto homicida, fue capturado.
- A cinco se elevó el número de integrantes de la fuerza pública asesinados en la última semana en Cauca. Esta vez dos militares fueron asesinados en combates en zona rural del municipio de Sucre.
- La Corte Constitucional dejó en firme la ley que prohíbe las corridas de toros, peleas de gallos y corralejas, pero además el alto tribunal amplió la decisión para actividades de coleo. Esta medida entrará en vigor en el 2027.