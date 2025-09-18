CANAL RCN
Emisiones Emisión 5:30 AM 05:30 a. m.

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / jueves 18 de septiembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

septiembre 18 de 2025
09:00 a. m.
  • A siete se elevó la cifra de reclusos muertos por un motín en la Estación de Policía de Funza, Cundinamarca. Cinco más permanecen en el Hospital San Rafael de Faca, cuatro de ellos en UCI.
  • La abuela del niño de 4 años golpeado y asesinado en Medellín pide justicia. Aseguró que el presunto responsable también la amenazaba.
  • Tras el anunció de la prórroga de la intervención de parte del Gobierno a Famisanar, los pacientes denuncian que hace meses no reciben sus medicamentos.
