Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / jueves 4 de septiembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 04 de 2025
07:49 a. m.
- La fiebre tricolor se vive en todo el país y desde muy temprano los barranquilleros se preparan para apoyar a nuestro equipo en su encuentro contra Bolivia por las eliminatorias al Mundial 2026.
- Se repitió una nueva jornada de violencia contra la fuerza pública, esta vez en Putumayo, donde dos militares fueron agredidos, rociados con gasolina y prendidos en fuego.
- La elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional es una de las elecciones más decisivas por la composición del alto tribunal. Desde el Congreso han calificado esta jornada como un triunfo de la oposición.