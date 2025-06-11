CANAL RCN
Emisiones Emisión 5:30 AM 05:30 a. m.

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / jueves 6 de noviembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

noviembre 06 de 2025
12:08 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • “Pensaron que yo era un guerrillero”: la historia de Orlando Arrechea, sobreviviente del Palacio de Justicia
  • 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia: las 28 horas que estremecieron a Colombia
  • Prohiben la circulación de motos con parrillero no inscrito en esta ciudad de Colombia
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / miércoles 5 de noviembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 5 de noviembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 5 de noviembre de 2025

Otras Noticias

Bogotá

Desgarrador llanto de dos niños permitió descubrir que estaban encerrados y abandonados en Bogotá

Los dos hermanitos de 3 y 6 años se encontraban solos en el interior de una vivienda de la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

Finanzas personales

Pagos con datáfono cambian para siempre en Colombia: así impactará en el comercio

Los pagos electrónicos en Colombia están a punto de volverse instantáneos gracias a la alianza estratégica entre las fintechs Bold e Iris.

Salud mental

La mitad de los jóvenes ha hablado con una IA sobre su salud mental, según estudio

Rusia

Rusia condena a 13 años de prisión a colombianos acusados de combatir por Ucrania

Celulares

¿Cuáles son los riesgos de cargar el celular en el carro? estas son las principales razones