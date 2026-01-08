CANAL RCN
Emisiones Emisión 5:30 AM 05:30 a. m.

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / jueves 8 de enero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

enero 08 de 2026
08:44 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Tras meses de tensión, Petro y Trump bajan el tono. Una llamada telefónica abrió la puerta a un posible encuentro entre los mandatarios en Washington. Drogas fue uno de los temas de conversación.
  • Con calle de honor en Florencia, fueron despedidos los dos policías asesinados en Cartagena de Chairá, en medio de un ataque armado registrado en un establecimiento comercial. Los cuerpos serán entregados a sus familiares en Sincelejo y Villavicencio.
  • Sigue la búsqueda de los responsables del asesinato de un estudiante alemán, quien fue víctima de un intento de robo en La Guajira. Autoridades ofrecieron recompensa de 70 millones de pesos para dar con los responsables del crimen.
  • El exministro de Defensa y exembajador de Colombia en Estados Unidos Juan Carlos Pinzón se unió a la Gran Consulta. El candidato a la Presidencia por el Partido Oxígeno confirmó su participación después de varias reuniones con el grupo de candidatos y precandidatos.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 7 de enero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 7 de enero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / miércoles 7 de enero de 2026

Otras Noticias

Dólar

Dólar en Colombia este 8 de enero: así quedó tras llamada entre Trump y Gustavo Petro

El dólar presentó una tendencia al alza este jueves 8 de enero tras revelarse la llamada entre los presidentes de Colombia y Estados Unidos.

Peajes

“Es donación”: así respondieron a los presuntos cobros ilegales en peaje Sabana Grande captados en video

El gremio alertó sobre civiles que levantaron talanqueras, al parecer, a cambio de dinero para permitir paso de vehículos durante protestas recientes.

EPS

Nueva EPS habilita formulario virtual para entregar medicamentos tras terminar contrato con Colsubsidio

Radamel Falcao García

Así reaccionó la prensa mundial ante el regreso de Falcao al fútbol colombiano

Venezuela

¿Cuánto tiempo tardaría la recuperación económica en Venezuela, a través de PDVSA?