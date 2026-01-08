Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / jueves 8 de enero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
enero 08 de 2026
08:44 a. m.
- Tras meses de tensión, Petro y Trump bajan el tono. Una llamada telefónica abrió la puerta a un posible encuentro entre los mandatarios en Washington. Drogas fue uno de los temas de conversación.
- Con calle de honor en Florencia, fueron despedidos los dos policías asesinados en Cartagena de Chairá, en medio de un ataque armado registrado en un establecimiento comercial. Los cuerpos serán entregados a sus familiares en Sincelejo y Villavicencio.
- Sigue la búsqueda de los responsables del asesinato de un estudiante alemán, quien fue víctima de un intento de robo en La Guajira. Autoridades ofrecieron recompensa de 70 millones de pesos para dar con los responsables del crimen.
- El exministro de Defensa y exembajador de Colombia en Estados Unidos Juan Carlos Pinzón se unió a la Gran Consulta. El candidato a la Presidencia por el Partido Oxígeno confirmó su participación después de varias reuniones con el grupo de candidatos y precandidatos.