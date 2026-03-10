Alimentación y calidad del sueño: estos es lo que se debe comer para dormir mejor, según expertos

El insomnio es un trastorno común que se caracteriza por la dificultad para conciliar el sueño, permanecer dormido, despertar en repetidas ocasiones y no tener un descanso reparador. Según el National Library of Medicine, este trastorno es común y afecta a millones de personas en todo el mundo.

Por esto, especialistas han alertado sobre su impacto en el individuo y la sociedad ya que son varias las consecuencias médicas, psiquiátricas, interpersonales y sociales que se pueden atribuir al insomnio.

Ante este panorama, investigaciones han revelado la importancia de la buena alimentación y la influencia de algunos alimentos específicos sobre el buen descanso de las personas.

Alimentos que podrían ayudar a dormir mejor

Según Erica Janse, profesora adjunta de ciencias nutricionales en la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Michigan, existen investigaciones que sugieren la constancia de dietas ricas en proteínas magras, frutas, verduras, cereales integrales, frutos secos, semillas y lácteos.

Dentro del listado de alimentos se encuentran algunos productos, tales como: plátanos, piña, naranja, tomates, cerezas ácidas, nueces, semillas, pescado, huevos y leche.

Según una investigación hecha en 2021, de la National Sleep Foundation, se descubrió que las mujeres que participaron de un estudio en el que tuvieron que cambiar su alimentación al incluir un mayor número de frutas y verduras, por un periodo de tres meses, tuvieron mejoras en los síntomas de insomnio a diferencia de los que no cambiaron su dieta.

Pese a que el cuerpo produce una hormona llamada melatonina, que ayuda a regular los ciclos del sueño, hay alimentos que también contienen triptófano el cual es un aminoácido que el cuerpo puede convertir en melatonina.

Algunos alimentos en los que se pueden encontrar este compuesto orgánico son el pavo, el pollo, el salmón, queso, claras de huevo, nueces y lácteos fermentados como el yogur.

Mejores horarios para comer y mejorar el sueño

Según un ensayo clínico, publicado en febrero del 2026, se determinó que comer tres horas antes de acostarse a dormir ayudó a alinear mejor los ritmos circadianos del cuerpo con el sueño al mejorar la presión arterial nocturna, la frecuencia cardiaca y la regulación del azúcar en la sangre.