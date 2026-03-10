¿Hubo reconciliación?: Nicolás Arrieta y Yeferson Cossio fueron vistos juntos abrazados

Las redes sociales han sido escenario de un sin fin de discusiones entre algunos de los más famosos creadores de contenido del país. Este ha sido el caso de Nicolás Arrieta y Yeferson Cossio, quienes incluso han tenido disputas legales, en varias oportunidades, tras realizar serias denuncias por sus contenidos en internet.

Pese a que ambos famosos iniciaron su recorrido como compañeros al compartir varios videos durante sus inicios, la polémica creció con el paso de los años ya que Arrieta denunció, en varias ocasiones, que su colega habría promovido, al parecer, presuntas estafas en sus redes.

RELACIONADO Participante de La Casa de los Famosos se hizo prueba de embarazo y el resultado causó llanto

Nicolás Arrieta y Yeferson Cossio juntos

No cabe duda de que Nicolás Arrieta ha logrado obtener nuevamente una gran popularidad tras participar en la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia por lo que sus contenidos han sido aclamados por su audiencia.

Su eliminación de la casa más famosa del país le ha permitido conquistar otros escenarios ya que ha logrado que un sin fin de internautas se interesen por conocer más detalles de su vida.

No obstante, en las horas más recientes, el famoso sorprendió al mostrar, por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, su encuentro con Yeferson Cossio al coincidir en un mismo canal de televisión.

Pese a que Nicolás manifestó que le habían hecho la “encerrona” al juntarlo con el antioqueño, en una segunda historia se mostró junto al hombre abrazado.

"Me hicieron la encerrona en una entrevista y adivinen quién anda por allá. El Cossio anda por ahí, díganme yo qué hice, qué les hice para una encerrona así", expresó.

"Cuando yo conocí al Cossio estaba así de chiquito, me daba acá. Se tomó la sopita, vamos a preguntarle más bien cómo van esas estafas…hágase", finalizó.

Nicolás Arrieta junto a Marilyn Patiño

Así mismo, Arrieta también coincidió en dicho espacio con Marilyn Patiño, exparticipante de la tercera temporada de La Casa de los Famosos, con quien también tuvo una seria discusión antes de abandonar el juego.

Pese a que ambos manifestaron que se caen bien, la actriz expresó que Nicolás habría “malinterpretado” el concepto de pastilla ya que, según su relato, ella se refería a las “pastas para la memoria” y no a medicamentos para tratar trastornos mentales.