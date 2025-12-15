CANAL RCN
Deportes

Colombia encabeza el ranking de solicitudes para el Mundial 2026: los países que más pidieron entradas

La fiebre por la Selección Colombia es de otro nivel en el Mundial 2026. Estos son los países que más pidieron boletas.

Selección Colombia rumbo al Mundial
Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 15 de 2025
11:27 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La cuenta regresiva para el Mundial de 2026 ya se siente en todo el planeta y las cifras más recientes lo confirman. La tercera fase de solicitud de entradas dejó en evidencia el enorme interés de los aficionados por asegurar un lugar en el torneo que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos.

Esto cuesta viajar a Miami para ver a Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026
RELACIONADO

Esto cuesta viajar a Miami para ver a Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026

En ese panorama global, Colombia se robó todas las miradas, al ubicarse como el país con mayor número de peticiones.

Apenas 24 horas después de que se habilitara el proceso, los datos oficiales reflejaron una respuesta masiva. Hinchas de todo el planeta realizaron cerca de cinco millones de solicitudes a través de la plataforma oficial, demostrando la expectativa que rodea a la primera Copa del Mundo con 48 selecciones y un calendario que se extenderá entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026.

Colombia lidera la fiebre mundialista en la venta de entradas

En el ranking de países con más solicitudes, Colombia aparece en el primer lugar, superando a potencias tradicionales del fútbol y a mercados históricamente fuertes en este tipo de eventos.

Detrás del país se ubicaron Inglaterra, Alemania, Brasil, Argentina, Ecuador, Escocia, Francia, Australia y España, conformando un listado que mezcla selecciones campeonas del mundo con naciones de creciente protagonismo.

¿Peligra el amistoso Colombia vs. Croacia? Carlos Antonio Vélez advirtió un riesgo mundialista
RELACIONADO

¿Peligra el amistoso Colombia vs. Croacia? Carlos Antonio Vélez advirtió un riesgo mundialista

La posición de Colombia no pasó desapercibida para la FIFA ni para los analistas del fútbol internacional, ya que confirma el alto nivel de compromiso y pasión de la afición cafetera, que sueña con acompañar a su selección en una cita orbital que promete ser inédita por su formato y magnitud.

El partido más solicitado en el Mundial y la polémica por los altos precios

Uno de los datos que más ruido ha generado es el interés desbordado por el partido entre Colombia y Portugal, programado para el 27 de junio en Miami.

En distintas partes del mundo, aficionados han manifestado su inconformidad por el alto costo de las entradas, especialmente en Estados Unidos, donde la reventa es legal.

Néstor Lorenzo rompió el silencio y dijo cuál es el verdadero objetivo de Colombia en el Mundial 2026
RELACIONADO

Néstor Lorenzo rompió el silencio y dijo cuál es el verdadero objetivo de Colombia en el Mundial 2026

Para el partido de Colombia, los precios oscilan entre 265 y 700 dólares, dependiendo de la categoría, valores que han generado debate entre los seguidores.

Más allá de los costos, las cifras confirman una realidad contundente: Colombia vive una auténtica locura mundialista.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Real Madrid

Así podrás ver a Real Madrid y Barcelona en la Copa del Rey por RCN

Independiente Medellín

El grande de Suramérica que va por Washington Aguerre: están negociando y se iría de Medellín

Fútbol

Presidente del Tolima lanzó 'picante' dardo contra Teo Gutiérrez previo a la final de vuelta

Otras Noticias

Estados Unidos

Autoridades descartan a primer sospechoso tras tiroteo en universidad de EE. UU.

El ataque se registró cuando un hombre armado abrió fuego dentro de un edificio donde estudiantes presentaban exámenes finales.

Fiscalía General de la Nación

CCI exige acciones de la Fiscalía tras atentados contra peajes en vías concesionadas

La CCI hizo un llamado enfático a la fiscal general, Adriana Camargo, para que se adelanten investigaciones oportunas y se logre la judicialización de los responsables.

Artistas

¡Histórico! Concierto de Beéle será transmitido EN VIVO: fecha, hora y dónde verlo

Barrancabermeja

Atentado con explosivos destruye peaje de La Lizama en vía que conduce a Barrancabermeja

Salud mental

Alarmante cifra de casos de bullying en colegios: ¿Qué hacer en caso de ser víctima?