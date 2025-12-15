CANAL RCN
Internacional

La grave lesión que sufrió María Corina Machado en su riesgoso escape de Venezuela

La Nobel de Paz en sus entrevistas indicó que requería unos días para cumplir con temas médicos, sin mencionar que tenía una delicada fractura.

La grave lesión que sufrió María Corina Machado en su riesgoso escape de Venezuela
Foto: AFP

AFP

diciembre 15 de 2025
11:32 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, sufrió una fractura en la columna vertebral en su viaje clandestino para salir de Venezuela con destino a Oslo para recibir su premio.

María Corina Machado con peluca, disfraz e hipotermia: filtran detalles inéditos de lo que vivió en su escape
RELACIONADO

María Corina Machado con peluca, disfraz e hipotermia: filtran detalles inéditos de lo que vivió en su escape

Machado, de 58 años, recibió el Premio Nobel de la Paz por su lucha por "una transición justa y pacífica" para recuperar la democracia en Venezuela.

Pese a estar en la clandestinidad desde las elecciones presidenciales de 2024, en las que la oposición denunció fraude y cuestionó la reelección del tercer mandato de Nicolás Maduro, prometió que asistiría a la ceremonia de premiación celebrada en Oslo, Noruega, el 10 de diciembre.

VIDEO | María Corina Machado reapareció en Oslo tras lograr escapar de Venezuela
RELACIONADO

VIDEO | María Corina Machado reapareció en Oslo tras lograr escapar de Venezuela

María Corina Machado se fracturó escape de Venezuela

María Corina Machado aseguró que temió por su vida en el peligroso viaje para salir de su país y llegar a Noruega para recibir el Premio Nobel de Paz. En la ruta de escape combinó un trayecto en barco hasta Curazao y un vuelo en avión privado con escala en Estados Unidos.

Claudia Macero confirmó la información de un artículo publicado en el diario noruego Aftenposten:

Está confirmada la fractura vertebral (…) por el momento, no se dará ninguna información extra a la que aparece en el artículo.

Según el diario, la fractura se produjo cuando la llevaban en un pequeño barco pesquero, con el mar agitado.

Le diagnosticaron la lesión en el hospital universitario Ullevål de Oslo, precisó Aftenposten.

“Estábamos en medio de olas de tres metros”: agente entregó detalles del escape de María Corina Machado
RELACIONADO

“Estábamos en medio de olas de tres metros”: agente entregó detalles del escape de María Corina Machado

Así se llamó la operación de escape de María Corina Machado

Según Bryan Stern, un excombatiente estadounidense que fundó una empresa para sacar a extranjeros de zonas peligrosas, su salida del país sudamericano fue posible gracias a una operación, denominada ‘Dinamita Dorada’.

Según Stern, Machado dejó Caracas disfrazada y con una peluca, y se dirigió a una playa del norte del país.

Ya en la playa, la embarcación en la que debía escapar, un viejo pesquero elegido para no levantar sospechas ni exponerse a los bombardeos estadounidenses en el mar Caribe contra buques que, según Washington, transportan drogas, estaba averiado.

Al final logró embarcar, pero el GPS no funcionaba. Entumecida de frío y empapada, pasó a otro barco, en el que se encontraba Bryan Stern. En este navío logró llegar a Curazao donde abordó un avión.

"Hubo momentos que sentí que había riesgo real para mi vida, y que fue un momento también muy espiritual porque, al final, simplemente sentí que estaba en las manos de Dios", declaró Machado el viernes en Oslo.

María Corina Machado: “Maduro va a salir con o sin negociación, pero hay actores que no lo dejan”
RELACIONADO

María Corina Machado: “Maduro va a salir con o sin negociación, pero hay actores que no lo dejan”

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Autoridades descartan a primer sospechoso tras tiroteo en universidad de EE. UU.

Redes sociales

Murió influencer a los 33 años tras caer de un noveno piso: esto se sabe

Artistas

Falleció reconocido músico y humorista argentino a los 86 años

Otras Noticias

Conciertos

¡Es un hecho! J Balvin anunció su gira de estadios por Colombia: aquí los detalles

El cantante antioqueño sorprendió a sus fanáticos al anunciar las fechas de sus próximos conciertos en el país.

Mundial de fútbol

Colombia encabeza el ranking de solicitudes para el Mundial 2026: los países que más pidieron entradas

La fiebre por la Selección Colombia es de otro nivel en el Mundial 2026. Estos son los países que más pidieron boletas.

Fiscalía General de la Nación

CCI exige acciones de la Fiscalía tras atentados contra peajes en vías concesionadas

Barrancabermeja

Atentado con explosivos destruye peaje de La Lizama en vía que conduce a Barrancabermeja

Salud mental

Alarmante cifra de casos de bullying en colegios: ¿Qué hacer en caso de ser víctima?