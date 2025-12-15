¡Confirmado! Cristiano Ronaldo estará en la película 'Rápidos y Furiosos 11'

El reconocido futbolista Cristiano Ronaldo, considerado uno de los mejores jugadores del mundo, confirmó que debutará como actor, generando gran expectativa entre sus seguidores.

¿De qué se trata la nueva propuesta de Cristiano Ronaldo?

El protagonista de Rápidos y Furiosos, Vin Diesel, encendió las alarmas tras publicar una fotografía junto a Cristiano Ronaldo en su cuenta de Instagram, acompañada de un mensaje que no pasó desapercibido.

“Todos preguntaban si estaría en la mitología de Fast & Furious… Les digo que es real. Le escribimos un papel”, comentó el actor Vin Diesel, confirmando así la participación del futbolista en la franquicia.

Todo apunta a que la producción ya habría creado un personaje de gran peso para Cristiano Ronaldo en la próxima entrega de la saga, que correspondería a la undécima película.

Esto se sabe sobre el papel de Cristiano Ronaldo en Rápidos y Furiosos

Aunque aún no se han revelado detalles oficiales sobre el rol que interpretará, el simple hecho de que se haya escrito un personaje especialmente para él representa un paso importante en su carrera, marcando su incursión en el mundo del cine.

La película tiene previsto su estreno en abril de 2027, fecha en la que Rápidos y Furiosos se despediría de la pantalla grande tras más de dos décadas de acción.

La participación de Cristiano Ronaldo promete atraer una atención global, ampliando aún más el impacto de la icónica franquicia.