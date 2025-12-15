Revelan nuevos detalles del trágico accidente en Antioquia: el colegio no contrató el transporte

El municipio de Bello, Antioquia, atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su historia reciente tras el accidente de tránsito que cobró la vida de 16 estudiantes del Liceo Antioqueño y su conductor, cuando regresaban de una excursión de grado desde el municipio de Segovia.

¿Qué se sabe del accidente en el que murieron 16 estudiantes en Antioquia?

Desde que se conocieron los detalles del accidente, las autoridades locales trabajan contrarreloj para organizar un sepelio mientras la comunidad se une en solidaridad.

Edgar Callejas, secretario de Educación de Bello, confirmó que la administración municipal se encuentra coordinando con Medicina Legal la entrega de los cuerpos para realizar un homenaje colectivo este 16 de diciembre.

"La prioridad que tenemos como administración es poder garantizar que Medicina Legal pueda agilizar este trámite para que las familias puedan contar ya no solamente con los cuerpos de los estudiantes y del conductor, sino de igual manera podamos llevar a cabo lo que este reconocimiento que le quiere hacer el pueblo a estos estudiantes que lamentablemente fallecieron, expresó Callejas.

El funcionario, tras salir de una reunión con la rectora del colegio, aclaró que la institución educativa no planificó ni contrató el viaje.

“La iniciativa surge de los mismos estudiantes. Es un operador que ofrece los servicios que lo hacen incluso con tiempo de anticipación. Aquí no solamente estaba el liceo, estaban otras instituciones, algunas de Copacabana, otras de acá mismo de Bello”, explicó el secretario, precisando que en el bus viajaban exclusivamente estudiantes del Liceo Antioqueño.

De las 37 personas que viajaban en el vehículo, 16 estudiantes y el conductor perdieron la vida, mientras que 20 estudiantes resultaron heridos.

Gracias al apoyo de la Gobernación de Antioquia y el club de ambulancias, los heridos fueron trasladados inicialmente a Yolombó y posteriormente a hospitales de Medellín, donde reciben atención especializada.

“Esto da muchas más garantías y tranquilidad para los familiares porque saben que van a contar con mejores posibilidades, mejores recursos", señaló Callejas.

Las causas del accidente aún están bajo investigación. La Policía de Carreteras y una comisión especial trabajan en la zona de Segovia para determinar qué ocurrió.

Familiares de jóvenes fallecidos reciben atención psicológica

“Nosotros seguimos a la espera de lo que arroje la investigación que está haciendo el ministerio, en este caso la Policía de Carreteras. Hoy en la mañana escuchaba también a la general de la Policía de Tránsito informar algunas versiones, pero especialmente también, pues nos acogemos con toda la responsabilidad al dictamen que determine una comisión que está desde ayer en la zona de Segovia haciendo el análisis de lo que pudo haber ocurrido con este lamentable suceso. Y nosotros estamos con toda la prudencia esperando que nos arroje la investigación”, añadió.

Finalmente, el secretario anunció que la administración municipal implementará un programa de acompañamiento psicosocial para atender a los estudiantes sobrevivientes, sus familias y la comunidad educativa.

“Tenemos un programa de salud mental muy importante que está trabajando, acompañando a las familias en este momento difícil y que lo vamos a continuar”, afirmó Callejas.