Gobierno Trump prepara expropiaciones en la frontera con México para levantar su muro

Propietarios en Laredo y otras ciudades del sur de Texas reciben avisos oficiales con plazos de cinco días para permitir obras.

Donald Trump con un casco dorado
FOTO: AFP

AFP

febrero 24 de 2026
08:12 a. m.
El gobierno de Donald Trump avanza en nuevos procesos de adquisición y posible expropiación de terrenos en la frontera de Estados Unidos con México, como parte de su plan para reforzar el muro fronterizo como parte de las medidas migratorias de la administración.

En ciudades como Laredo, Texas, decenas de propietarios han recibido notificaciones oficiales que les exigen decidir, en un plazo de cinco días, si permiten el acceso a sus propiedades para la construcción de infraestructura fronteriza o si se exponen a un proceso de expropiación.

Según el documento fechado el 13 de febrero, el gobierno le ofrece tres alternativas: recibir una compensación inicial para permitir el acceso, negociar un contrato de compra o servidumbre, o enfrentar la expropiación si no acepta las condiciones.

Aviso de interés: Propiedad cerca de la construcción de proyectos fronterizos

Plan del “muro inteligente” de Donald Trump

La administración Trump impulsa la construcción de lo que denomina un “muro inteligente” a lo largo de más de 3.000 kilómetros de frontera con México. Aproximadamente un tercio de esa extensión ya contaba con barreras físicas antes del inicio del segundo mandato del presidente republicano. El nuevo plan contempla no solo muros tradicionales, sino también barreras acuáticas, caminos de patrullaje y tecnología de detección.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ha indicado que, conforme a la ley federal, debe construir la infraestructura necesaria para lograr el “control operativo” de la frontera. Un portavoz explicó que la entidad está en proceso de contactar a propietarios como parte del procedimiento legal de adquisición de terrenos requeridos para el acceso y la edificación del muro.

Declaraciones de ciudadanos afectados

Antonio Rosales Jr., un ciudadano estadounidense de 75 años, está en esa zona en una modesta cada de madera: "Recibimos una carta del gobierno que dice que van a derrumbar parte de mi casa y que tengo cinco días para firmar los papeles", lamenta en diálogo con AFP.

Casa que sería expropiada en frontera
FOTO: AFP

Nayda Álvarez, una profesora que vive en la ribera del río Grande, Texas, expresó que el muro pasaría por su jardín y reveló la cifra que le ofrece el gobierno. "Te dan mil dólares para permitir el acceso a tu propiedad y que hagan lo que tienen que hacer".

Jessie Fuentes, quien tenía un negocio de paseos en kayak por el río Bravo, explicó que perdió todo tras la instalación de boyas, cercas y alambre de púas. "No les preocupa el flujo del agua, si no dejan que los animales vengan al río a buscar agua o que la flora y la fauna prosperen. Todo está muerto detrás de mí".

