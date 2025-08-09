CANAL RCN
Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / lunes 8 de septiembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

septiembre 08 de 2025
  • 45 militares siguen secuestrados en Cauca. Cerca de 600 personas en El Tambo privaron de la libertad inicialmente a 72 uniformados; el Ejército confirmó que 27 están a salvo y responsabilizan a las disidencias de las Farc.
  • Sigue cerrada la vía al Llano. Aunque continúan las labores para remover la gran cantidad de tierra que cayó en el kilómetro 18, las lluvias y la inestabilidad del terreno dificultan los trabajos.
  • Con fe, la familia de uno de los tres militares que resultaron quemados por parte de civiles en medio de una operación antidrogas en Putumayo espera la recuperación de su hijo. La condición del subteniente Miguel Mejía es delicada.
Otras Noticias

Venezuela

Nicolás Maduro ordenó reforzar la frontera entre Colombia y Venezuela con 25.000 oficiales

Estados como Zulia y Falcón serán reforzados por orden de Maduro.

Estados Unidos

Nueva orden de Trump abre oportunidades para productos colombianos en EE. UU.

María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham, analizó los beneficios arancelarios que trae para Colombia la decisión del mandatario americano.

Horóscopo

Horóscopo de hoy: lunes 8 de septiembre de 2025

Atlético Nacional

Medellín y Nacional igualaron 3-3 en un partidazo que los dejó a los dos arriba en la tabla

Trabajo

Bogotá impulsa el emprendimiento local con 140 negocios en diferentes ferias