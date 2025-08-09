Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / lunes 8 de septiembre de 2025
Noticias RCN
septiembre 08 de 2025
07:54 a. m.
- 45 militares siguen secuestrados en Cauca. Cerca de 600 personas en El Tambo privaron de la libertad inicialmente a 72 uniformados; el Ejército confirmó que 27 están a salvo y responsabilizan a las disidencias de las Farc.
- Sigue cerrada la vía al Llano. Aunque continúan las labores para remover la gran cantidad de tierra que cayó en el kilómetro 18, las lluvias y la inestabilidad del terreno dificultan los trabajos.
- Con fe, la familia de uno de los tres militares que resultaron quemados por parte de civiles en medio de una operación antidrogas en Putumayo espera la recuperación de su hijo. La condición del subteniente Miguel Mejía es delicada.