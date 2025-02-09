Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / martes 2 de septiembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 02 de 2025
10:14 a. m.
- Procuraduría confirma sanción disciplinaria contra Álvaro Leyva Durán
- La nueva duda que rodea la muerte y el hallazgo de la pequeña Valeria Afanador
- Macabro crimen en Valle: sujetos armados secuestraron y asesinaron a pareja de adultos mayores
- Ya está en Cartagena el primer tren del metro de Bogotá