Emisiones Emisión 5:30 AM 05:30 a. m.

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / martes 2 de septiembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

septiembre 02 de 2025
10:14 a. m.
  • Procuraduría confirma sanción disciplinaria contra Álvaro Leyva Durán
  • La nueva duda que rodea la muerte y el hallazgo de la pequeña Valeria Afanador
  • Macabro crimen en Valle: sujetos armados secuestraron y asesinaron a pareja de adultos mayores
  • Ya está en Cartagena el primer tren del metro de Bogotá
Otras Noticias

Temblor en Colombia

¡Temblor se sintió fuerte en Colombia hoy 2 de septiembre de 2025! Atención al reporte

Descubra en dónde fue el temblor que se sintió fuertemente en Colombia hoy 2 de septiembre de 2025.

Artistas

¿Luisa Fernanda W se encuentra embarazada tras su mudanza a México con Pipe Bueno? Esto se reveló

La creadora de contenido habló sin filtros en su cuenta de Instagram y reveló si en verdad está esperando otro hijo.

Selección Colombia

Ojo: los jugadores de la selección Colombia que están apercibidos con amarilla

Comercio

Ley en Colombia le pone freno a quienes tienen negocio en conjuntos residenciales: esto dice

Artistas

Modelo e influencer de 25 años fue encontrado sin vida en la habitación de un hotel: esto se sabe