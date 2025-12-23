Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / martes 23 de diciembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
diciembre 23 de 2025
09:47 a. m.
09:47 a. m.
- ARC Simón Bolívar se prepara para tocar tierra con enfermería de alta tecnología a bordo
- Cámaras delataron a cinco menores implicados en el robo de un vehículo en Bogotá: edades desde los 14 años
- Tras horas de tensión, regresan libres los 18 soldados retenidos en el Chocó