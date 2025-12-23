CANAL RCN
Emisiones Emisión 5:30 AM 05:30 a. m.

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / martes 23 de diciembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

diciembre 23 de 2025
09:47 a. m.
  • ARC Simón Bolívar se prepara para tocar tierra con enfermería de alta tecnología a bordo
  • Cámaras delataron a cinco menores implicados en el robo de un vehículo en Bogotá: edades desde los 14 años
  • Tras horas de tensión, regresan libres los 18 soldados retenidos en el Chocó
Otras Noticias

Cali

Cobro de una deuda desató balacera mortal en Cali: un hombre murió y dos personas más quedaron heridas

Dos personas que pasaban por el lugar resultaron gravemente heridas por balas perdidas.

Artistas

Esta es la verdadera razón por la que Yeferson Cossio tuvo problemas en el corazón: su novia reveló detalles claves

Yeferson Cossio ya fue operado y se encuentra estable, de acuerdo con lo que explicó su hermana Cintia.

Dian

Multinacional que vendió su operación en Colombia anunció plan para el recorte de 5.500 empleados

Donald Trump

Trump lanzó un ultimátum a Maduro para que deje el poder: esto fue lo que le dijo

Copa BetPlay

Millonarios, Santa Fe y Medellín perderían títulos oficiales: Dimayor dejaría de reconocerlos