Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 22 de diciembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
diciembre 22 de 2025
03:53 p. m.
- Tres menores de edad fueron asesinados en medio de enfrentamientos entre ELN y disidencias de las Farc en el Cauca.
- En Antioquia, un bus intermunicipal impactó contra una vivienda y cayó a un abismo en la vía entre Medellín y Santa Helena.
- Irregularidades en la tragedia de Remedios, Antioquia. La revisión técnico-mecánica del bus accidentado habría sido alterada.