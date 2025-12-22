CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 22 de diciembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

diciembre 22 de 2025
03:53 p. m.
  • Tres menores de edad fueron asesinados en medio de enfrentamientos entre ELN y disidencias de las Farc en el Cauca.
  • En Antioquia, un bus intermunicipal impactó contra una vivienda y cayó a un abismo en la vía entre Medellín y Santa Helena.
  • Irregularidades en la tragedia de Remedios, Antioquia. La revisión técnico-mecánica del bus accidentado habría sido alterada.
