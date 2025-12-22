Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 22 de diciembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
- Así quedarían los precios del Soat para el 2026. Sube para motos y taxis y baja para vehículos particulares.
- Alarmantes hallazgos en el bus de la tragedia en Antioquia, donde murieron 16 estudiantes.
- Hoy un bus cayó a un abismo en Antioquia, al parecer por una falla en los frenos.