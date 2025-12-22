CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 22 de diciembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

diciembre 22 de 2025
08:10 p. m.
  • Así quedarían los precios del Soat para el 2026. Sube para motos y taxis y baja para vehículos particulares.
  • Alarmantes hallazgos en el bus de la tragedia en Antioquia, donde murieron 16 estudiantes.
  • Hoy un bus cayó a un abismo en Antioquia, al parecer por una falla en los frenos.
Estados Unidos

Trump se pronunció sobre el petróleo decomisado a Venezuela y anunció qué planea hacer con él

¿Qué pasará con el petróleo decomisado a Venezuela? Trump dio señales de su estrategia

SOAT

SOAT cambiaría para 2026: taxistas y motociclistas tendrían duro golpe al bolsillo

Noticias RCN conoció en primicia el documento con los cambios para el SOAT, los cuales entrarían en vigor el 1 de enero.

Redes sociales

Yeferson Cossio alertó a sus seguidores tras revelar que fue operado de urgencia: esta es la razón

Nicaragua

Cancillería investiga a Óscar Muñoz por evento en Nicaragua con participación del prófugo Carlos Ramón González

León de México

El futbolista colombiano que llegará a León tras el adiós de James Rodríguez: ¿Quién es?