CANAL RCN
Colombia Video

¿Dudas sobre la muerte de Liam Gael? Abogado entregó más detalles del repentino giro

A casi cuatro meses de que el bebé de 11 meses falleciera, el caso tuvo un giro tras la captura del papá.

María Fernanda Correa

Nicolás Martínez Sánchez

enero 28 de 2026
08:04 a. m.
El lunes 29 de septiembre de 2025 ocurrió una tragedia que enlutó a Cundinamarca. Liam Gael Rodríguez era un niño de 11 meses que estaba bajo el cuidado de un centro de estimulación en La Calera llamado Art Kids.

Sin embargo, ese día tuvo complicaciones de salud, las cuales hicieron que lo llevaran de urgencia al Hospital Divino Salvador de Sopó. El centro médico precisó que llegó sin signos vitales, con labios cianóticos, sin pulso y sin respiración.

Giro por dictamen de Medicina Legal

Las afectaciones respiratorias se dieron dos horas y media después de que la mamá, Mildred Narváez, lo dejara en el jardín. El caso generó indignación, poniendo en duda el cuidado que brindaba el sitio.

El caso se mantuvo quieto hasta el martes 27 de enero, cuando se conoció el reporte de Medicina Legal. Resulta que el bebé estaba siendo víctima de abuso sexual, aparentemente por su papá, quien ya fue capturado. También se abre la posibilidad de que haya sido asesinato.

Juan Manuel Castellanos, abogado de la mamá, entregó detalles del giro en Noticias RCN. Antes de la captura, también representó al papá: “El poder que se me otorgó como apoderado se suscribió con el objetivo de expresar los intereses de la familia y en el marco de un presunto homicidio”.

Las revelaciones del abogado: cuestionó a la Fiscalía

“Es importante señalar que en ningún momento la Fiscalía informó una posible vinculación por un tema sexual del señor Maicol (el papá). La necropsia nunca la conoció este apoderado ni Milfred”, declaró.

El abogado también cuestionó el papel de la Fiscalía, concretamente en torno a la necropsia, dado que es insólito el cambio de la posible causa: de muerte natural a abuso. La mamá también pidió que se aclare este giro, defendiendo al papá, a quien calificó como amoroso y atento con el bebé.

