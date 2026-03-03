CANAL RCN
Colombia

Exjefes de las Farc pidieron perdón por más de 18.000 casos de reclutamiento y diversas violencias contra niños y niñas

Los exmiembros del último secretariado reconocieron su responsabilidad en la comisión de cinco patrones macrocriminales ligados al caso 07 sobre reclutamiento.

Foto: ICBF

Noticias RCN

marzo 03 de 2026
08:49 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Exintegrantes del último secretariado de las Farc reconocieron y pidieron perdón por más de 18.600 casos de reclutamiento y utilización de niñas y niños con fines de guerra.

Los hoy comparecientes, determinados como máximos responsables en el caso 07 adelantado por la Jurisdicción Especial para la Paz, aceptaron su responsabilidad en la comisión de cinco patrones macrocriminales.

JEP deberá diferenciar entre paramilitares y agentes del Estado en el estudio de sus casos: Corte Constitucional
RELACIONADO

JEP deberá diferenciar entre paramilitares y agentes del Estado en el estudio de sus casos: Corte Constitucional

Patrones macrocriminales reconocidos por los exjefes de las Farc

De acuerdo con la JEP, se presentaron cinco patrones en el marco del reclutamiento y utilización de menores en el marco del conflicto armado. El primero, se refiere al reclutamiento de niños y niñas menores de 15 años.

El segundo, tiene que ver con malos tratos, torturas y homicidios cometidos contra los niños reclutados. El tercero, es sobre las violencias reproductivas y abortos forzosos cometidos contra las niñas.

El cuarto, habla sobre las violencias sexuales que fueron documentadas en contra de los menores reclutados. Finalmente, el quinto patrón tiene que ver con las violencias basadas en prejuicio en contra de niñas y niños con orientaciones sexuales o identidades de género diversas.

De acuerdo con la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jep, serían unas 18.677 víctimas por este caso, entre 1971 y 2016, lo que contrasta de manera evidente con el registro de 387 víctimas documentado por el Estado.

JEP cierra investigación del Caso 01 enfocado en los secuestros de las Farc
RELACIONADO

JEP cierra investigación del Caso 01 enfocado en los secuestros de las Farc

Un camino hacia la restauración

En el reconocimiento de sus acciones, los exmiembros del antiguo secretariado de las Farc aseguraron que tienen voluntad de reparar a las víctimas y de establecer diálogos para entender las afectaciones que causaron en el tejido social y familiar.

Para la JEP, las manifestaciones de los firmantes constituyen una muestra de voluntad en la construcción de caminos restaurativos que puedan ser transitados por comparecientes y víctimas.

Hoy, la JEP cuenta con 2.000 víctimas individuales acreditadas en el marco del caso 07, a la vez que busca, junto a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas a 485 niños y niñas reclutadas que nunca regresaron a sus hogares.

En el caso 07 también participan más de 9.000 personas agrupadas en seis colectivos étnicos raciales, entre los que se encuentran los Koreguaje en Caquetá, los Hitnü en Arauca, los Barí en Norte de Santander, los Sikuani en Guaviare, los Cubeo en el Vaupés y el Consejo Comunitario El Nuevo Futuro de Los Grandes Luchadores de Santa Rosa Cauca (Consafro) en Valle del Cauca.

Víctimas de las Farc solicitaron cuatro veces a la JEP declarar incumplimiento en reparación de bienes
RELACIONADO

Víctimas de las Farc solicitaron cuatro veces a la JEP declarar incumplimiento en reparación de bienes

Se espera que pronto la Sala determine la máxima responsabilidad individual sobre otros comparecientes que también ejercieron mandos a nivel regional en las estructuras territoriales de las extintas Farc.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Valle del Cauca

¿Está el Gobierno Nacional desestimando alertas de seguridad en plena campaña electoral?

Temblor en Colombia

Fuerte temblor sacudió Colombia en la mañana de este 3 de marzo: así lo reportó el SGC

FLIP

Le dieron 24 horas para abandonar el territorio: delicada denuncia de periodista en el Urabá

Otras Noticias

Venezuela

"Se cometieron errores con presos políticos": ficha clave del régimen en Venezuela destapó la olla

En medio de las liberaciones de la ley de amnistía en Venezuela, tras la caída de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez habló de los presos políticos.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo dejó Arabia Saudita luego de bombardeos cerca de su residencia

Bombardeos en Arabia Saudita generaron salida inmediata de Cristiano Ronaldo y su familia.

Datacrédito

DataCrédito lanzó ayuda para endeudados en Colombia: así funciona esta herramienta

Horóscopo

Horóscopo de hoy: martes 3 de marzo de 2026

EPS

Esto es lo que debe hacer un usuario si no quiere ser trasladado de EPS en el país: ojo al proceso