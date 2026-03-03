Exjefes de las Farc pidieron perdón por más de 18.000 casos de reclutamiento y diversas violencias contra niños y niñas

Exintegrantes del último secretariado de las Farc reconocieron y pidieron perdón por más de 18.600 casos de reclutamiento y utilización de niñas y niños con fines de guerra.

Los hoy comparecientes, determinados como máximos responsables en el caso 07 adelantado por la Jurisdicción Especial para la Paz, aceptaron su responsabilidad en la comisión de cinco patrones macrocriminales.

Patrones macrocriminales reconocidos por los exjefes de las Farc

De acuerdo con la JEP, se presentaron cinco patrones en el marco del reclutamiento y utilización de menores en el marco del conflicto armado. El primero, se refiere al reclutamiento de niños y niñas menores de 15 años.

El segundo, tiene que ver con malos tratos, torturas y homicidios cometidos contra los niños reclutados. El tercero, es sobre las violencias reproductivas y abortos forzosos cometidos contra las niñas.

El cuarto, habla sobre las violencias sexuales que fueron documentadas en contra de los menores reclutados. Finalmente, el quinto patrón tiene que ver con las violencias basadas en prejuicio en contra de niñas y niños con orientaciones sexuales o identidades de género diversas.

De acuerdo con la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jep, serían unas 18.677 víctimas por este caso, entre 1971 y 2016, lo que contrasta de manera evidente con el registro de 387 víctimas documentado por el Estado.

RELACIONADO JEP cierra investigación del Caso 01 enfocado en los secuestros de las Farc

Un camino hacia la restauración

En el reconocimiento de sus acciones, los exmiembros del antiguo secretariado de las Farc aseguraron que tienen voluntad de reparar a las víctimas y de establecer diálogos para entender las afectaciones que causaron en el tejido social y familiar.

Para la JEP, las manifestaciones de los firmantes constituyen una muestra de voluntad en la construcción de caminos restaurativos que puedan ser transitados por comparecientes y víctimas.

Hoy, la JEP cuenta con 2.000 víctimas individuales acreditadas en el marco del caso 07, a la vez que busca, junto a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas a 485 niños y niñas reclutadas que nunca regresaron a sus hogares.

En el caso 07 también participan más de 9.000 personas agrupadas en seis colectivos étnicos raciales, entre los que se encuentran los Koreguaje en Caquetá, los Hitnü en Arauca, los Barí en Norte de Santander, los Sikuani en Guaviare, los Cubeo en el Vaupés y el Consejo Comunitario El Nuevo Futuro de Los Grandes Luchadores de Santa Rosa Cauca (Consafro) en Valle del Cauca.

RELACIONADO Víctimas de las Farc solicitaron cuatro veces a la JEP declarar incumplimiento en reparación de bienes

Se espera que pronto la Sala determine la máxima responsabilidad individual sobre otros comparecientes que también ejercieron mandos a nivel regional en las estructuras territoriales de las extintas Farc.