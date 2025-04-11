Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / martes 4 de noviembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 04 de 2025
10:32 a. m.
- Restricción de motos y parrilleros en Bogotá dejó 1.690 comparendos durante festivo de Halloween
- ¿Por qué dejaron libres a las jóvenes que aparecen en el video del crimen de Jaime Esteban Moreno?
- Masacre en Corinto, Cauca: cuatro personas fueron asesinadas en ataque armado
- ¿Vacío de poder? La incógnita 40 años después sobre la retoma al Palacio de Justicia