Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / martes 4 de noviembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

noviembre 04 de 2025
10:32 a. m.
  • Restricción de motos y parrilleros en Bogotá dejó 1.690 comparendos durante festivo de Halloween
  • ¿Por qué dejaron libres a las jóvenes que aparecen en el video del crimen de Jaime Esteban Moreno?
  • Masacre en Corinto, Cauca: cuatro personas fueron asesinadas en ataque armado
  • ¿Vacío de poder? La incógnita 40 años después sobre la retoma al Palacio de Justicia
Otras Noticias

Estados Unidos

Falleció Dick Cheney, exvicepresidente de Estados Unidos, a sus 84 años

Cheney, quien acompañó a George W. Bush durante sus dos mandatos (2001-2009), fue considerado uno de los vicepresidentes más poderosos de la historia de Estados Unidos.

Karol G

¿Se acabó el amor? Crecen los rumores de la separación entre Karol G y Feid

A pesar de la especulación, ninguno de los artistas ha confirmado ni desmentido su posible ruptura.

Mundial de fútbol

¡Insólito! Alemania le marca gol a Colombia a los 15 segundos en el Mundial Sub-17

Centros Poblados

Compulsa de copias demostraría presuntas actuaciones que habrían obstaculizado recaptura de Emilio Tapia

Comercio

Black Friday 2025 en Colombia: fecha oficial y tiendas que participarán con descuentos