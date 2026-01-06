CANAL RCN
Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / martes 6 de enero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

enero 06 de 2026
08:19 a. m.
  • Asesinados dos policías en Caquetá. El ataque registrado en el municipio de Cartagena del Chairá dejó otros dos uniformados heridos. Con operativos en la zona buscan a los responsables, las autoridades ofrecen 100 millones de pesos de recompensa.
  • La Premio Nobel de paz María Corina Machado dijo que no confía en Delcy Rodríguez. Señaló a la encargada del régimen de ser la arquitecta de torturas y tráfico de personas. Dijo que quiere volver a Venezuela lo más pronto.
  • Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores comparecerán nuevamente ante la justicia de Estados Unidos el próximo 17 de marzo. La defensa del dictador no solicitará la libertad bajo fianza por ahora.
  • Desesperados están algunos usuarios de la Nueva EPS que reclamaban medicamentos en sedes de Colsubsidio tras la finalización del convenio de dispensación. La EPS confirmó la designación de nuevos gestores farmacéuticos, pero no hay claridad de las sedes a las que deben acudir las personas.
  • La Fiscalía imputará cargos a Zulma Guzmán por la muerte de dos menores en Bogotá tras un envenenamiento; la imputación se realizaría en ausencia mientras se adelanta su proceso de extradición desde Reino Unido.
