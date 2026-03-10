¿Qué pasó con Oviedo? Esto respondió Paloma Valencia a Claudia Gurisatti en La Noche

En entrevista con el programa La Noche, de Claudia Gurisatti, la candidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia, conversó sobre el futuro de su campaña tras el contundente triunfo en la Gran Consulta, donde obtuvo más de 3 millones 200 mil votos de los cerca de 6 millones depositados.

La expectativa sobre Juan Daniel Oviedo

La atención se centra ahora en quién será su fórmula vicepresidencial. Mientras otros aspirantes ya revelaron sus acompañantes, como Iván Cepeda con la senadora indígena Aida Quilcué, y Abelardo de la Espriella con el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, Paloma Valencia mantiene abierta la discusión. El nombre que más resuena es el de Juan Daniel Oviedo, quien sorprendió con más de 1 millón 200 mil votos en la misma jornada.

Sobre su conversación con Oviedo, Valencia señaló: “Tuvimos una conversación muy franca porque me pareció que él no se sentía cómodo en este proceso de hacer una fórmula conmigo”. Añadió que “él no tiene la obligación de ser mi fórmula como yo no tengo la obligación de que él lo sea; hay muchas maneras de apoyar que son adicionales”.

La candidata destacó la importancia de la coherencia política: “Una de las cosas más importantes en la política es que tú honres el mandato de tus electores, que nunca los engañes, que nunca les digas cosas que tú no eres”.

Otros nombres en evaluación

Aunque reconoció la afinidad con Oviedo, Valencia subrayó que la decisión no es sencilla: “Ser vicepresidente es una tarea difícil, porque implica acompañar un proyecto que no necesariamente es el tuyo”.

La candidata presidencial reveló que existen otros cinco nombres en evaluación y que su prioridad es encontrar un coequipero que represente la diversidad y la capacidad de construir consensos.

“El país tiene que poder sobreponer muchas heridas y dificultades para pensar en lo que sí podemos hacer: solucionar la pobreza, generar crecimiento económico, cuidar la seguridad y sacar adelante a las madres cabeza de hogar", dijo Valencia.