CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 3 de marzo de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

marzo 03 de 2026
04:08 p. m.
  • Cuarto día de guerra en Medio Oriente, crece la escalada de Estados Unidos e Israel contra Irán. Medios locales confirman el ataque a un edificio donde se reunían jefes del régimen iraní, para elegir al sucesor de Alí Jamenei.
  • El presidente Donald Trump advirtió represalias contra Irán. Dijo que muy pronto se conocerán las consecuencias por los sistemáticos ataques contras sus edificios y bases militares.
  • El conflicto en Medio Oriente mantiene el temor y zozobra en algunos aeropuertos de la región. Las terminales de Dubái y Abu Dabi, están vacías. El espacio aéreo se mantiene cerrado. A diario se registran más de 90.000 pasajeros afectados.
  • En audiencia de imputación, fiscal del caso confirma que material explosivo incautado iba a ser utilizado el día de elecciones, contra bases militares en Bogotá.
