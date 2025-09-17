Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / miércoles 17 de septiembre de 2025
septiembre 17 de 2025
- Estremece la muerte en Medellín del niño de cuatro años golpeado brutalmente por el novio de su mamá. El presunto agresor, con antecedentes criminales, encarna la crueldad del maltrato infantil y ya está tras las rejas.
- Por secuestro agravado y tráfico de niños fue enviado a la cárcel un ciudadano venezolano. Lo señalan de engañar a las víctimas a través de redes sociales.
- Siguen las reacciones de las víctimas de secuestro por la pena de 8 años de trabajos restaurativos que impuso la JEP al antiguo secretariado de las Farc. Aseguran que el fallo no es proporcional a los años de sufrimiento que pasaron en cautiverio.