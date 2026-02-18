Tras denuncias de Luis Carlos Reyes sobre puestos en la Dian, Corte archiva proceso contra 26 congresistas

Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dian, encendió la polémica hace varios meses tras denunciar ante la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia a varios congresistas, excongresistas y otros funcionarios que presuntamente le habrían pedido puestos cuando estaba al frente de la entidad.

La magistrada Cristina Lombana, quien tenía en su despacho una parte de la investigación, presentó una ponencia de archivo contra varios de los mencionados, la cual fue aprobada por la Sala de Instrucción. Sin embargo, se mantiene la indagación previa contra tres nombres en concreto.

Los nombres archivados en el caso de los puestos en la Dian

La Corte tomó la decisión de inhibirse de investigar a:

Richard Alfonso Aguilar.

Fernando Nicolás Araujo.

David Alejandro Barguil.

Jhon Jairo Bermúdez.

Mario Alberto Castaño (se inhibe por muerte).

Félix Alejandro Chica.

Agmeth José Escaf.

Laura Ester Fortich.

Andrés Felipe García.

Mauricio Gómez Amín.

Amanda Rocío González.

María del Rosario Guerra.

Milena Jarava Díaz.

Buenaventura León León.

Emeterio José Montes.

Faber Alberto Muñoz.

Diego Javier Osorio.

José Luis Pinedo.

Eloy Chichi Quintero Romero.

Ciro Alejandro Ramírez.

Néstor Leonardo Rico.

Juan Carlos Rivera Peña.

Rodrigo Villalba Mosquera.

Antonio Luis Zabaraín.

Gloria Betty Zorro.

Erasmo Elías Zuleta.

Por otro lado, se reiteró que otra parte de estos hechos está en el despacho del magistrado Francisco Farfán en investigación previa.

¿Quiénes se mantienen en la mira de la Corte?

La magistrada Lombana mantiene la indagación previa en los casos de Roy Barreras, Gloria Elena Arizabaleta y Jairo Alberto Castellanos Serrano.

Además, se confirma que Gilberto Rondón González y Dilian Francisca Toro, quienes no eran congresistas al momento de los hechos, no son competencia de la Corte Suprema de Justicia, por lo que se compulsaron copias a la Fiscalía General de la Nación.