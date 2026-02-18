CANAL RCN
Colombia

Tras denuncias de Luis Carlos Reyes sobre puestos en la Dian, Corte archiva proceso contra 26 congresistas

La Corte Suprema de Justicia se inhibe de investigar a 26 señalados por presuntamente pedir puestos en la Dian, pero mantiene indagaciones a tres funcionarios.

Luis Carlos Reyes exdirector de la Dian
FOTO: Luis Carlos Reyes - X

Noticias RCN

febrero 18 de 2026
08:11 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dian, encendió la polémica hace varios meses tras denunciar ante la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia a varios congresistas, excongresistas y otros funcionarios que presuntamente le habrían pedido puestos cuando estaba al frente de la entidad.

Luis C. Reyes prende el ventilador por solicitudes de cargos en la Dian: salpicó a Barreras, Benedetti y otros funcionarios
RELACIONADO

Luis C. Reyes prende el ventilador por solicitudes de cargos en la Dian: salpicó a Barreras, Benedetti y otros funcionarios

La magistrada Cristina Lombana, quien tenía en su despacho una parte de la investigación, presentó una ponencia de archivo contra varios de los mencionados, la cual fue aprobada por la Sala de Instrucción. Sin embargo, se mantiene la indagación previa contra tres nombres en concreto.

Los nombres archivados en el caso de los puestos en la Dian

La Corte tomó la decisión de inhibirse de investigar a:

  • Richard Alfonso Aguilar.
  • Fernando Nicolás Araujo.
  • David Alejandro Barguil.
  • Jhon Jairo Bermúdez.
  • Mario Alberto Castaño (se inhibe por muerte).
  • Félix Alejandro Chica.
  • Agmeth José Escaf.
  • Laura Ester Fortich.
  • Andrés Felipe García.
  • Mauricio Gómez Amín.
  • Amanda Rocío González.
  • María del Rosario Guerra.
  • Milena Jarava Díaz.
  • Buenaventura León León.
  • Emeterio José Montes.
  • Faber Alberto Muñoz.
  • Diego Javier Osorio.
  • José Luis Pinedo.
  • Eloy Chichi Quintero Romero.
  • Ciro Alejandro Ramírez.
  • Néstor Leonardo Rico.
  • Juan Carlos Rivera Peña.
  • Rodrigo Villalba Mosquera.
  • Antonio Luis Zabaraín.
  • Gloria Betty Zorro.
  • Erasmo Elías Zuleta.

Por otro lado, se reiteró que otra parte de estos hechos está en el despacho del magistrado Francisco Farfán en investigación previa.

¿Quiénes se mantienen en la mira de la Corte?

La magistrada Lombana mantiene la indagación previa en los casos de Roy Barreras, Gloria Elena Arizabaleta y Jairo Alberto Castellanos Serrano.

Estos son los casos únicos donde la DIAN le puede cancelar el RUT en 2026
RELACIONADO

Estos son los casos únicos donde la DIAN le puede cancelar el RUT en 2026

Además, se confirma que Gilberto Rondón González y Dilian Francisca Toro, quienes no eran congresistas al momento de los hechos, no son competencia de la Corte Suprema de Justicia, por lo que se compulsaron copias a la Fiscalía General de la Nación.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Asesinatos en Colombia

Capturan a padre señalado de asesinar a su hijo de nueve meses en Medellín

Cauca

Liberados los 13 técnicos de la CEO secuestrados en Suárez, Cauca

Ministerio de Minas y Energía

Sindicatos se toman el Ministerio de Minas exigiendo garantías para el sector de biocombustibles

Otras Noticias

Independiente Santa Fe

“Hay jugadores avanzados”: DT de Santa Fe habló de refuerzos tras dura caída ante Jaguares

Tras la dura derrota ante Jaguares, el DT de Santa Fe fue autocrítico y confirmó que hay fichajes “avanzados”. El León busca reaccionar en la Liga BetPlay.

Astrología

"Está en alerta Colombia": Mhoni Vidente sorprendió con otra inesperada predicción

La astróloga también explicó que la situación podría impactar a países como Estados Unidos y Venezuela.

EPS

“Una tragedia humanitaria” la crisis de los pacientes y las EPS: exministro Alejandro Gaviria

Semana Santa

¿Permiso laboral para imponerse la cruz hoy, Miércoles de Ceniza? Esto dice la ley

Estados Unidos

Rescatistas buscan a nueve esquiadores tras avalancha en California