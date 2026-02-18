CANAL RCN
Tendencias

“Me disculpan”: Maiker desata “tragedia” al oprimir el botón del pánico en La Casa de los Famosos

El participante decidió disculparse con sus demás compañeros tras haber oprimido el botón prohibido de la competencia.

Foto: Canal RCN
Noticias RCN

febrero 18 de 2026
09:07 a. m.
Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia todavía no saben cuáles son los planes del ‘Jefe’ para las próximas horas por lo que algunos han manifestado sus dudas ante la aparente quietud del lugar.

Ante esto, los presentadores dieron a conocer, durante la gala más reciente, que desde ahora el famoso botón del pánico se encontraba habilitado para todos los jugadores. Por esto, el anuncio generó que, de manera inmediata, Maiker se levantara para oprimirlo.

¿Qué ocurrió con el botón del pánico?

La fuerte alarma del botón del pánico se encendió y todos los participantes quedaron atónitos ante las consecuencias que dicha acción iba a traer ya que en ocasiones pasadas las consecuencias fueron negativas ante ese suceso.

Ante un panorama lleno de dudas e incertidumbre, el ‘Jefe’ decidió romper el silencio para dar a conocer lo que habían generado a raíz de haber hecho uso del botón. Por esto, manifestó que se había desatado una “tragedia”.

Fue así como el temor llevó a que Maiker tomara la palabra para disculparse con sus compañeros ante las posibles consecuencias que podrían perjudicar a más de un participante.

“Si mañana el resultado de haber tocado ese botón es algo heavy para toda la casa, me disculpan. Pero desde hace 35 días estaba que, si se presentaba la oportunidad de tocar el botón, lo iba a hacer sin importar si era perjudicial para mí o para toda la casa. Si es perjudicial para todos les quiero pedir disculpas desde hoy”, manifestó el creador de contenido.

¿Cuáles serán las consecuencias de tocar el botón?

Pese a que el ‘Jefe’ manifestó que los presentadores iban a dar a conocer las consecuencias de haber tocado el botón en la próxima gala, el país ya sabe lo que ocurrirá.

Se trata del ingreso de Lady Noriega y Juancho Arango, quienes llegarán a la competencia este miércoles 18 de febrero a las 8:00 p.m., durante la gala principal.

