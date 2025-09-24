CANAL RCN
Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / miércoles 24 de septiembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

septiembre 24 de 2025
10:14 a. m.
  • Petro en la ONU: críticas por su llamado a una coalición militar contra Israel
  • Alerta en Atlántico: cuatro fallecidos y varios en UCI por consumo de licor adulterado
  • Desmantelan hotel de rumba clandestina en Medellín con piscinas y discoteca ilegal
  • Policía incautó fusiles AK-47 y M4 durante un operativo en Ciudad Bolívar, Bogotá
Artistas

Temor por Andrés Altafulla en México: fans ruegan por la seguridad del artista

La preocupación por la seguridad de Andrés Altafulla en México crece entre sus seguidores tras el asesinato de B-King y Regio Clown.

JEP

La JEP pide al Gobierno Nacional recursos para ejecutar las primeras sentencias con sanciones propias

En el oficio, la JEP advierte que, aunque el MinHacienda ya dispuso $20 mil millones a través del Fondo Colombia en Paz, se requiere un monto adicional de $121.858 millones.

Clásico RCN

🔴 EN VIVO 🔴 Etapa 5 del Clásico RCN 2025, hoy miércoles 24 de septiembre: sígala en directo

Inteligencia Artificial

Mujer ganó sorprendentemente la lotería gracias a ChatGPT: así pidió los números

Emmanuel Macron

VIDEO I Emmanuel Macron quedó atrapado en una caravana de Donald Trump y tiene que llamarlo