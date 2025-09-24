Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / miércoles 24 de septiembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
septiembre 24 de 2025
- Petro en la ONU: críticas por su llamado a una coalición militar contra Israel
- Alerta en Atlántico: cuatro fallecidos y varios en UCI por consumo de licor adulterado
- Desmantelan hotel de rumba clandestina en Medellín con piscinas y discoteca ilegal
- Policía incautó fusiles AK-47 y M4 durante un operativo en Ciudad Bolívar, Bogotá